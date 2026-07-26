Bitcoin Prognose: 225 Millionen Dollar verlassen die ETFs, doch der Kurs hält

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Am 24. Juli verließen 225,18 Millionen Dollar die amerikanischen Bitcoin ETFs und beendeten eine Serie von sieben Tagen mit Zuflüssen. Der Kurs hält sich trotzdem über 64.000 Dollar. Genau dieser Widerspruch macht die aktuelle Bitcoin Prognose so schwierig. Der Fear and Greed Index steht bei 27, gleichzeitig notiert BTC rund elf Prozent höher als zu Monatsbeginn. Viele Anleger fragen sich, ob der Boden damit erreicht ist. Dieser Artikel zeigt die Zahlen der letzten 24 Stunden, die entscheidenden Kursmarken und die Termine, die den Kurs kurzfristig bewegen. Und er zeigt, wohin Kapital fließt, solange BTC auf ein Signal wartet.

Bitcoin Prognose im Realitätscheck, die Zahlen der letzten 24 Stunden

Bitcoin bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 63.700 und 65.406 Dollar und schloss nahe 64.000 Dollar. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen fiel um 1,1 Prozent auf 2,28 Billionen Dollar, die Dominanz von BTC blieb bei 56,4 Prozent. Laut news.bitcoin.com beendeten die Abflüsse am 24. Juli eine Serie von sieben Zuflusstagen. Der Fear and Greed Index sank auf 27 und liegt klar im Bereich der Angst.

Der Monatsverlauf ordnet diese Bewegung ein. Am 1. Juli fiel BTC auf 57.735 Dollar, am 22. Juli stieg der Kurs auf 66.872 Dollar. Die aktuelle Spanne ist damit deutlich enger als der Rest des Monats. Laut CoinGecko verlor Bitcoin im ersten Halbjahr fast 33 Prozent, während der Nasdaq 100 zweistellig zulegte. Allein im Juni verließen vier Milliarden Dollar die ETFs, der schwächste Monat in der Geschichte dieser Produkte.

Citi, Standard Chartered und Bernstein haben ihre Kursziele für 2026 zuletzt gesenkt. Die Modelle für den August liegen je nach Anbieter zwischen 64.400 und 73.400 Dollar, entscheidend wird die Sitzung der US Notenbank am 28. und 29. Juli. Im besten Fall sind das rund 15 Prozent für einen Vermögenswert mit 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Wenn selbst optimistische Modelle nur zweistellige Prozentzahlen zulassen, stellt sich die Frage, wo in diesem Zyklus überhaupt noch der große Hebel entsteht.

Pepeto im Vergleich zur aktuellen Bitcoin Prognose

Diese Frage führt weg von 1,3 Billionen Dollar und hin zu einem Markt, in dem der Preis noch nicht von einer Börse gemacht wird. Dort steht Pepeto, ein Vorverkauf vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coin, der bei einem Bruchteil eines Cents bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Wenn die größten Gewinne eines Marktes bereits eingesammelt wurden, ist das Erdgeschoss verschwunden. Das Projekt befindet sich noch im Vorverkauf und bewegt sich auf eine Binance Listung zu, die alles verändert. Mehr als 10,38 Millionen Dollar, eine wachsende Community und ein Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin bei 420 Billionen Token auf elf Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebracht hat, verschieben die Rechnung in Richtung Vorverkaufsmathematik. Der Token steht bei 0,000000188 Dollar, ein Preis, der mit dem Start der Listung verschwindet.

Was Pepeto vom Rauschen unterscheidet, ist das fertige Produkt dahinter. Die Plattform wickelt Tauschgeschäfte über PepetoSwap ohne Gebühren ab, dazu bewegt eine Brücke Token kostenlos zwischen den Netzwerken, sodass Kapital nicht in Gebühren versickert. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance Experte sitzt im Entwicklungsteam, und die Listung verwandelt jede Vorverkaufsposition in eine Position an der Börse.

Sobald der Vorverkauf schließt, ersetzt reine Marktnachfrage den festgelegten Einstieg. Analysten verweisen auf die Bilanz des Mitgründers und auf die bereits laufende Nutzung. Wer die Prognosen für BTC gegen ein Projekt dieser Größe hält, sieht den Unterschied sofort, denn hier steht ein fester Preis gegen eine Spanne. Genau in diesem Abstand zwischen heutigem Einstieg und erstem Börsenkurs entsteht das Ergebnis, über das später gesprochen wird. Die Wallets, die den Vorverkauf gerade füllen, wissen, dass dieser Preis nur noch für kurze Zeit gilt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt an der Notenbank, an den ETF Flüssen und an 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Genau diese Größe begrenzt, was der Kurs noch leisten kann. Pepeto existiert im selben Moment, aber zu einem Preis, der eine Rechnung erlaubt, die BTC von 64.000 Dollar aus nicht bietet. Der Mitgründer, der Pepe ohne Produkt auf elf Milliarden Dollar brachte, wiederholt das mit fertiger Plattform und Binance Listung. Die letzte Stufe füllte sich, während die meisten über den Crash lasen. Wer heute kauft, hält seinen Preis fest, während alle anderen später den Kurs der Börse zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch kann der Bitcoin Kurs im August 2026 steigen?

Die Modelle liegen zwischen 64.400 und 73.400 Dollar. BTC muss dafür zuerst die Marke von 65.400 Dollar zurückerobern.

Warum steigen Wallets vor der Listung in Pepeto ein?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, mit einer SolidProof Prüfung, dem Pepe Mitgründer und einer bevorstehenden Binance Listung. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie sich der Vorverkauf füllt.