Hot Stocks KW 30 / 2026: Pharma-Aktien im Kaufrausch - Was hinter der neuen Megawelle steckt!

Von Abnehm-Spritzen bis Patentjagd - Warum Investoren jetzt massiv in den Gesundheitssektor umschichten

Wirkstoffe gegen Fettleibigkeit (GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Tirzepatid bei Eli Lilly) erweisen sich als historische Blockbuster. Sie eröffnen Multimilliarden-Märkte mit stark steigender Nachfrage. Der Gesundheitssektor hängte dem breiten Markt (wie Big Tech) in den letzten Jahren oft hinterher. Investoren nutzen diese historische Unterbewertung gezielt für Einstiege. Die alternde Weltbevölkerung und die Zunahme chronischer Erkrankungen bilden das verlässliche, langfristige Fundament für nachhaltig steigende Gesundheitsausgaben weltweit.

Die Kombination aus defensivem Schutzschild, Günstigkeit nach jahrelanger Unterperformance und massiver Innovationskraft (Adipositas, Krebstherapien, M&A) macht den Pharma-Sektor derzeit zu einem der attraktivsten Risikoprofile an den globalen Aktienmärkten.

Eli Lilly (LLY)

Eli Lilly ist der unangefochtene Börsenstar des Sektors, angetrieben vom extremen Nachfrageboom nach Zepbound und Mounjaro (Tirzepatid) zur Behandlung von Diabetes und Adipositas. Der Markt preist hier weiterhin gigantisches zweistelliges Wachstum für die kommenden Jahre ein. Eli Lilly erlebte von Mai bis Anfang Juli einen parabelartigen Anstieg von 850 auf 1.249 USD. Der Kurs konsolidiert derzeit auf hohem Niveau über dem EMA 20. Der Ausbruch aus der Konsolidierung ist gerade erfolgt.

Johnson & Johnson (JNJ)

J&J gewinnt an Klarheit bezüglich der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten um das Babypuder. Zudem zeigen die Sparten MedTech und innovative Arzneimittel nach der Abspaltung von Kenvue eine verbesserte operative Marge und solides Überraschungspotenzial bei den Quartalszahlen. J&J verharrte zwischen April und Juni in einer Bodenbildungsphase. Ende Juni gab es einen massiven Kaufimpuls, der den Kurs bis auf über 267 USD trieb. Nach einem kurzen Rücksetzer ziehen die Notierungen wieder an.

Amgen (AMGN)

Neben dem stabilen Basisgeschäft (Horizon-Übernahme bringt Erträge) schauen Anleger gebannt auf die klinischen Daten zum hauseigenen Hoffnungsträger MariTide (einem injectable Weight-Loss-Kandidaten), der Amgen ein Stück vom riesigen Adipositas-Kuchen sichern soll. Nach dem Abverkauf von über 390 USD auf das Tief bei ca. 320 USD Anfang Mai bildete Amgen einen Boden (Mai/Juni). Amgen steht unmittelbar vor der Widerstandszone im Bereich von 380 USD.

Merck & Co. (MRK)

Treiber bei Merck ist allen voran der Megaseller Keytruda (Immun-Onkologie), der weiterhin Rekordumsätze einfährt, sowie die erfolgreiche Zulassung und Markteinführung von Winrevair (Sotatercept) im Bereich der pulmonalen arteriellen Hypertonie, die das Wachstumsmodell nach Ablauf von Keytruda-Patenten absichert. Nach einem ausgeprägten Zwischentief Ende April (unter 109 USD) hat Merck einen Aufwärtstrend etabliert. Nach einem kurzen Konsolidierungsmuster im Juni/Juli zog der Kurs mit kräftigen grünen Kerzen nach oben an und überschritt jüngst das lokale Hoch bei 131 USD.

Roche Holding (RO)

Roche profitiert von starkem Momentum in der Pharma-Sparte (u.a. Blockbuster wie Vabysmo) sowie von positiven Studien-Pipeline-Ergebnissen im Bereich der Adipositas/Abnehm-Medikamente, womit der Markt zeigt, dass er Roche wieder als Innovator wahrnimmt. Roche befand sich monatelang in einer zähen Seitwärts- bzw. leicht aufwärtsgerichteten Konsolidierung. Der jüngste Kurssprung (große grüne Kerze) katapultierte die Aktie steil über die Widerstandszone bei 340 / 345 CHF.

Tagescharts vom 24.07.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.07.2026

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