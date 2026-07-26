München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 26. Juli, um 20:15 Uhr einen ca. 15-minütigen "Brennpunkt" (rbb) aus.Das Programm verschiebt sich entsprechend. Die 20-minütigen "tagesthemen" schließen heute um 22:00 Uhr direkt an den "Tatort" an.26. Juli 2026,20:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Terroranschlag auf den CSD - Trauer in BerlinModeration: Sascha HingstBei einem Terroranschlag am Rande der Feiern zum Christopher Street Day sind im Berliner Tiergarten eine Frau getötet und weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Es läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen, der laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit islamistischem Motiv gehandelt hat. Der verdächtige 21-jährige Abdul B. soll versucht haben, sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Wie konnte der polizeibekannte mutmaßliche Täter durchs Raster fallen? Und wie geht die queere Community, wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Anschlag um?Dazu sendet die ARD um 20:15 Uhr einen Brennpunkt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (angefragt) äußert sich zum aktuellen Stand der Ermittlungen. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg beleuchtet die möglichen Hintergründe der Tat.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:Redaktion: Ralf Ayen, Johannes BatzdorfPresskontakt:rbb Pressestelle, E-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6321510