XRP Kurs rutscht auf 1,09 Dollar, doch die Wale kaufen genau jetzt zu

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Der XRP Kurs ist am 25. Juli auf rund 1,09 Dollar gefallen und hat damit innerhalb von 24 Stunden fast zwei Prozent verloren. Am selben Tag meldeten Analysten, dass große Wallets ihre Bestände seit Wochen aufstocken, während kleine Halter ihre Positionen auflösen. Diese beiden Nachrichten passen auf den ersten Blick nicht zusammen. Ripple hat in derselben Woche gleich zwei neue Produkte gestartet und einen weiteren Partner für seinen Stablecoin RLUSD gewonnen. Trotzdem drückt der breite Kryptomarkt den Kurs weiter nach unten. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 67,94 Milliarden Dollar.

XRP Kurs unter Druck, während Wale zukaufen und Ripple neue Partner gewinnt

Der XRP Kurs notiert am 25. Juli bei rund 1,09 Dollar, das Tageshoch lag bei 1,12 Dollar, das Tief bei 1,08 Dollar. Das Handelsvolumen lag bei rund 1,05 Milliarden Dollar, die Marktkapitalisierung bei 67,94 Milliarden Dollar laut Bybit. Damit bleibt XRP auf Platz sechs der größten Kryptowährungen. Der Verkaufsdruck kam vom breiten Markt, denn Inflationssorgen in den USA und steigende Ölpreise belasteten am Freitag auch Bitcoin und Ethereum. Kurzfristig gilt die Unterstützung bei 1,10 Dollar als entscheidend, der Widerstand liegt knapp unter 1,15 Dollar.

Auf der Nachrichtenseite lief es besser. Ripple startete am 24. Juli eine Partnerschaft mit Notabene für RLUSD Zahlungen und brachte am selben Tag die Plattform Mint an den Start. Laut CoinMarketCap erschien am 23. Juli der vollständige Text des CLARITY Act, der die Zuständigkeit zwischen SEC und CFTC trennt. Dieselbe Auswertung zeigt, dass große Halter zukaufen, während die Zuflüsse in die Spot ETFs auf den schwächsten Monatswert des Jahres fielen. Standard Chartered führt für 2026 rund 2,80 Dollar, was vom heutigen Niveau etwa das Zweieinhalbfache bedeutet und Jahre dauern kann.

Pepeto und die Rechnung, die der XRP Kurs so nicht bieten kann

Dass Wale auf diesem Niveau zukaufen, zeigt, dass institutionelles Kapital hier einen Boden erkennt. Doch die Rechnung von 1,09 auf 2,80 Dollar bleibt begrenzt und kann Jahre dauern, und genau hier taucht Pepeto auf. Pepeto zieht Kapital aus einer anderen Art von Wallet an. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stammen von einer Gemeinschaft, die genau in der Angstphase gewachsen ist, die XRP weit unter sein Zyklushoch gedrückt hat. Der Handelsplatz verarbeitet echtes Volumen über PepetoSwap und rechnet jeden Trade ohne Gebühren ab, sodass eine Position zwischen Einstieg und Ausstieg nichts einbüßt.

Die Cross Chain Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken. Das Kapital bleibt dabei vollständig erhalten, wenn Mittel das Netzwerk wechseln müssen. Im Vorverkauf steht der Token bei 0,000000188 Dollar. Entwickelt wurde das Projekt von demselben Entwickler, der den ursprünglichen Pepe Token auf den Markt gebracht hat. Das Angebot von 420 Billionen Token spiegelt genau die Menge, mit der Pepe einen Wert in Milliardenhöhe erreicht hat, bevor überhaupt ein Produkt existierte. Analysten sprechen für die Zeit nach dem Binance Listing vom 100- bis 300-Fachen und messen genau an diesem Vorbild.

Vor der Eröffnung des Verkaufs hat SolidProof den gesamten Quellcode geprüft und bestätigt, was den Vorverkauf auf eine sichere Grundlage stellt. Der Druck steigt, weil die vorherige Stufe früher ausverkauft war als geplant. Wer XRP hält, hat einen Weg von 1,09 auf 2,80 Dollar vor sich, der sich über Monate zieht. Das Listing ist der Moment, in dem jeder gehaltene Token an einem öffentlichen Markt bewertet wird, und Nachzügler zahlen dann den Preis, den dieser Markt vorgibt. Pepeto meldet, dass sich die Plätze schneller füllen als in jeder Stufe zuvor.

Fazit

Der XRP Kurs steht zwischen guten Nachrichten von Ripple und einem Markt, der weiter verkauft. Wale kaufen zu, doch die Kursziele für 2026 bleiben eng begrenzt. Große Halter bauen aus, weil sie einen Boden sehen, doch 2,80 Dollar bedeuten eine niedrige Decke und einen langen Weg. Die vorherige Stufe war ausverkauft, und die aktuelle füllt sich, während andere abwarten. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stammen von Haltern, die rechneten, bevor die Masse aufmerksam wurde. Wer auf 2,80 Dollar bei XRP wartet, rechnet mit dem Zweieinhalbfachen über Jahre, wer jetzt im Vorverkauf kauft, rechnet mit dem, was das Listing freisetzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der XRP Kurs trotz guter Nachrichten von Ripple?

Der Rückgang kommt vom breiten Markt und nicht von XRP selbst. Bitcoin und Ethereum gaben am 25. Juli ebenfalls nach, und die ETF Zuflüsse fielen auf den schwächsten Monatswert des Jahres.

Was unterscheidet Pepeto von XRP?

Pepeto bietet eine Position im Vorverkauf, die auf das erwartete Binance Listing zielt, während die Modelle für XRP bei 2,80 Dollar begrenzen. Der Stand von 10,38 Millionen Dollar steht auf der offiziellen Pepeto-Website.