Wenn wissenschaftliche Modelle die physikalischen Grenzen mit moderner Netzwerkarchitektur kreuzen, entstehen oftmals gänzlich neue Perspektiven. Eine aktuelle theoretische Analyse zeigt nun, wie sich fremde Technologien tief in unseren Datensätzen verbergen könnten. Wissenschaftler:innen des US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und der US-amerikanischen Pennsylvania State University in State College haben ein theoretisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n