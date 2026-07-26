© Foto: UnsplashSchulden explodieren, Bevölkerungen altern, Defizite wachsen. JPMorgan sieht zwei alte Kräfte brechen - mit Folgen für Aktien, Anleihen und Immobilien.Fortune hat eine neue JPMorgan-Analyse aufgegriffen, die für Anleger unbequem werden könnte: Der Welt gehen ausgerechnet jene Kräfte aus, die über Jahrzehnte niedrige Zinsen ermöglicht haben. Im Zentrum stehen zwei Entwicklungen, die lange als Hintergrundrauschen galten, jetzt aber die Kapitalmärkte verändern könnten: steigende Defizite und der Bevölkerungsrückgang. Der Hintergrund ist gewaltig. Unternehmen, Haushalte und Staaten hatten laut IWF bereits 2025 weltweit Schulden von 251 Billionen US-Dollar angehäuft. Gleichzeitig ist die globale …Den vollständigen Artikel lesen
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