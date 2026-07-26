xrp News: Ripple startet Mint und den Notabene-Deal, doch der XRP Kurs fällt unter 1,10 Dollar

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Ripple brachte am 24. Juli gleich zwei Neuerungen an den Markt und der XRP Kurs fiel trotzdem. Mit Mint startete eine Plattform, über die Institutionen den Stablecoin RLUSD ausgeben und verwalten können, dazu kam eine Partnerschaft mit Notabene für regelkonforme Zahlungen. XRP notierte am 25. Juli dennoch bei rund 1,09 Dollar und damit fast zwei Prozent tiefer als am Vortag. Die xrp News stehen damit im klaren Widerspruch zur Kursentwicklung. Große Adressen sammeln weiter ein, während der Kurs rund 70 Prozent unter dem Hoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 liegt. Dieser Artikel zeigt die Zahlen und die Marken, die jetzt entscheiden.

xrp News: Ripple baut aus, während der Kurs unter Druck bleibt

XRP handelte am 25. Juli bei rund 1,09 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,12 Dollar. Der Rückgang von knapp zwei Prozent lief parallel zu schwächeren Kursen bei Bitcoin und Ethereum. Technisch bleibt der Kurs kurzfristig schwach, hat die Marke von einem Dollar zuletzt aber klar verteidigt.

Bei den Fonds fiel die Woche deutlich freundlicher aus als beim Kurs. XRP-Fonds sammelten bis zum 24. Juli acht Millionen Dollar ein und lagen damit vor allen anderen Altcoin-Produkten, wie BeInCrypto berichtet, der stärkste Zufluss seit drei Wochen. Das Nettovermögen dieser Fonds liegt bei rund 999 Millionen Dollar, seit dem Start summieren sich die Zuflüsse auf 1,49 Milliarden. Bitcoin-Fonds verloren im selben Zeitraum an zwei Tagen zusammen 465 Millionen Dollar.

Am 23. Juli wurde der vollständige Text des CLARITY Act veröffentlicht, wie CoinMarketCap festhält. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden trennen und Token wie XRP rechtliche Sicherheit geben. Im selben Zeitraum bauten große Halter ihre Bestände aus, obwohl die Zuflüsse langsamer wurden. Diese Lücke zwischen Überzeugung auf der Kette und schwachem Kurs ist so breit wie seit Jahren nicht.

Pepeto und die xrp News im direkten Vergleich

Diese Lücke ist das Muster, das erfahrene Anleger sofort erkennen. Überzeugung wächst im Hintergrund, und wer sie erst im Chart sieht, kommt zu spät. Echte Erträge entstehen dort, wo der richtige Einstieg gefunden wird, bevor die Masse ihn bestätigt. Der Pepeto Presale wurde so gestaltet, dass Halter ein klares Notierungsereignis innerhalb einer geprüften und laufenden Börse bekommen. Dieser Aufbau schafft Abstand zu jedem vagen Roadmap-Token, der heute noch Kapital einsammelt.

Halter können jeden Token-Vertrag mit dem eingebauten Risk Scorer auf versteckte Risiken prüfen und Werte über die Bridge ohne Gebühr zwischen den Ketten verschieben. Jeder Dollar im Verkauf bleibt damit durch Werkzeuge geschützt, die tatsächlich laufen, statt durch Versprechen auf einer Startseite. Pepeto wird von der Person geführt, die die erste Pepe-Meme-Coin schuf, einen Token, der ohne jede Anwendung 11 Milliarden Dollar erreichte. Ein Entwickler mit früherer Binance-Erfahrung bringt eine Notierungsstrategie mit, die andere Presale-Teams so nicht haben.

Fondsgeld, das trotz fallender Kurse hereinkommt, zeigt dasselbe Muster wie Pepeto, dort aber noch zu einem Einstieg von 0,000000188 Dollar. Über 10,38 Millionen Dollar kamen in einer der schwächsten Phasen für Bitcoin-Fonds zusammen, was bedeutet, dass Wallets diesen Presale den großen Coins vorziehen. Von 1,09 Dollar aus wäre das Ziel von 2,80 Dollar das 2,5-fache, während Prognosen für Pepeto das 150-fache nennen, falls auch nur ein kleiner Teil des früheren Pepe-Hochs erreicht wird. Die erwartete Binance-Notierung ist das Ereignis, an dem sich solche Zahlen entscheiden.

PepetoSwap wickelt für alle, die bereits an der Börse sind, Handel ohne Gebühren ab. Das Kapital im Verkauf liegt deshalb sicher, weil SolidProof sämtliche Verträge vor dem Start geprüft und freigegeben hat. Einstiege verschwinden schneller, als der Markt es ankündigt, und wer heute außen bleibt, sieht bei der Notierung zu, wie eingetragene Wallets abrechnen, während andere am offenen Markt einen Aufschlag zahlen.

Fazit

Die xrp News dieser Woche zeigen ein Unternehmen, das ausbaut, und einen Kurs, der kaum reagiert. Ein Presale vor seiner Notierung steht in derselben Lage, nur früher. Institutionen kaufen weiter, was der Chart als fallend ausweist, und dieselbe Überzeugung steckt in den 10,38 Millionen Dollar bei Pepeto. Der Mitgründer hat diese Rechnung bereits geführt und die Pepe-Coin ohne Produkt und mit 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar gebracht. Diesmal stehen eine laufende Börse und eine erwartete Binance-Notierung dahinter, was ein Muster ergibt, das jede heute eintretende Wallet betrifft. Der heutige Einstieg stützt sich auf eine belegte Bilanz statt auf eine Vermutung, und tausende Wallets haben das bereits getan, während XRP-Halter auf den Senat warten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die Nachrichten zu Ripple für Anleger?

XRP notiert bei rund 1,09 Dollar, während Ripple mit Mint und dem Notabene-Deal ausbaut. Ein Bruch über 1,18 Dollar wäre das erste Zeichen einer Trendwende.

Ist Pepeto derzeit ein sicherer Presale?

Die offizielle Pepeto-Website weist 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital aus, von SolidProof geprüfte Verträge und den Gründer der ursprünglichen Pepe-Coin an der Spitze.