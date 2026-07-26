Krypto News: BNB verbrennt 931 Millionen Dollar, warum bleibt der Kurs bei 564 Dollar?

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BNB Chain hat am 15. Juli 1.615.827 Token im Wert von rund 931,7 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf genommen. Es war der größte Quartalsbrand der Netzwerkgeschichte, und der BNB Kurs reagierte darauf mit fast gar nichts. Er steht am 25. Juli bei rund 564 Dollar und damit fast 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.370 Dollar. Die Krypto News zeigen dazu einen Markt, der auf 2,28 Billionen Dollar gefallen ist, während der Angst und Gier Index auf 27 rutschte. Warum bewegt sich ein Kurs nicht, obwohl fast eine Milliarde Dollar an Angebot verschwindet?

Krypto News: Rekordbrand bei BNB trifft auf einen schwachen Gesamtmarkt

Die BNB Chain Foundation schloss am 15. Juli den 36. Quartalsbrand ab und entfernte 1.615.827,795 BNB aus dem Umlauf. Der Gegenwert lag bei rund 931,7 Millionen Dollar, die Gesamtmenge sank auf 133,17 Millionen Token, und das Auto Burn System soll das Angebot bis auf 100 Millionen drücken. Laut CoinMarketCap war es der größte Brand, den Binance je durchgeführt hat. Trotzdem bewegte sich der BNB Kurs in den 24 Stunden danach kaum.

BNB notiert bei rund 564 Dollar, pendelt seit Tagen zwischen 564 und 571 Dollar und liegt über zwölf Monate knapp 28 Prozent im Minus. Institutionelles Interesse ist durchaus vorhanden, denn T. Rowe Price legte Mitte Juli einen aktiv gemanagten Krypto ETF auf, der elf Prozent seines Kapitals in BNB hält. Die entscheidende Unterstützung sehen Analysten zwischen 560 und 564 Dollar, also genau dort, wo der Kurs gerade steht, und CoinCodex erwartet für den 22. August rund 620 Dollar.

Der Weg von 564 Dollar zurück auf das Allzeithoch bedeutet das 2,4 fache, und für ein Netzwerk dieser Größe ist das bereits ein ambitioniertes Szenario. Wer in den Krypto News die Vervielfachungen sucht, die frühere Zyklen geprägt haben, muss weiter unten in der Bewertungsskala suchen.

Pepeto in den Krypto News: Wo die Bewertung noch ganz am Anfang steht

BNB muss fast eine Milliarde Dollar verbrennen, um sein Angebot überhaupt messbar zu verändern. Ein Presale in dieser Phase hat seinen gesamten Weg noch vor sich.

Die Aufmerksamkeit für den stärksten Presale hat diese Woche einen schärferen Ton bekommen, und Pepeto trägt sie mit belegbaren Zahlen. Der Presale hält den Einstieg bei 0,000000188 Dollar, während die Binance Listung näher rückt. Jede Wallet, die vor dem Listungstag Kapital eingesetzt hat, steht damit vor allen, die erst nach der Preisbildung am offenen Markt kommen. Kapital im Wert von 10,38 Millionen Dollar floss zu, während Bitcoin auf rund 64.030 Dollar zurückfiel. Geld, das im schwächsten Monat des Jahres in einen Presale wandert, ist die lauteste Form von Überzeugung, die dieser Markt kennt.

Der Entwickler des ursprünglichen Pepe Coins brachte jenen Token von null auf elf Milliarden Dollar. Er nutzte dafür dieselbe Menge von 420 Billionen Einheiten und kein einziges eigenes Handelsprodukt. Dasselbe noch einmal zu tun, diesmal mit einer fertigen Handelsplattform im Rücken, wirkt eher vorsichtig gerechnet als gewagt.

Jedes Werkzeug dieser Plattform läuft bereits. PepetoSwap wickelt Tauschgeschäfte ohne Gebühren ab, sodass Gewinne in der Wallet bleiben statt bei jedem Handel abgetragen zu werden. Der Risikoprüfer scannt Verträge vor jedem Tausch und erkennt Betrugstoken, bevor sie Kapital berühren. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben, bevor der Presale öffnete, und genau diesen Nachweis von dritter Seite verlangt großes Kapital bei einem frühen Token.

Während die Krypto News weiter über den Rekordbrand bei BNB berichten, sitzt der Presale mit derselben Überzeugung zu einem Bruchteil des Einstiegs direkt daneben. Das Fenster bei Pepeto wird mit jedem Tag enger, und wer vor der Listung kauft, zahlt einen Preis, den es danach nicht mehr gibt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen mit BNB ein Netzwerk, das fast eine Milliarde Dollar verbrennt und trotzdem seitwärts läuft. Vom Stand bei 564 Dollar zurück auf das alte Hoch sind es beim BNB Kurs das 2,4 fache, mehr gibt diese Größe nicht her. Der Mitgründer von Pepe hat die Formel bereits bewiesen, mit derselben Menge und ohne eigene Produkte. Pepeto wiederholt sie mit einer fertigen Handelsplattform und zeigt dabei 10,38 Millionen Dollar von früh entschlossenen Wallets. Wer jetzt zugreift, sichert sich den Presale Kurs vor dem Listungstag. Danach setzt der offene Markt den Preis, und die Krypto News berichten über eine Rechnung, die dann geschlossen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum taucht Pepeto in den Krypto News rund um institutionelles Kapital auf?

Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, der vom Mitgründer des Pepe Coins getragen wird, eine Prüfung durch SolidProof besitzt und auf eine Binance Listung zuläuft. Der Einstieg endet, sobald der Handel beginnt, und bislang sind 10,38 Millionen Dollar eingegangen.