Der US-Dollar verliert seit Jahrzehnten Anteile an den weltweiten Währungsreserven. Dennoch bleibt er das Zentrum des internationalen Finanzsystems. Für Thorsten Polleit, ist dies kein Widerspruch - zumindest noch nicht.Der Anteil des Dollars an den globalen Währungsreserven sei seit den 1970er-Jahren von rund 70 auf etwa 57 Prozent gefallen. Im internationalen Zahlungsverkehr und am Devisenmarkt bleibe die US-Währung dagegen nahezu unangefochten. Fast jede zweite grenzüberschreitende Zahlung werde weiterhin in Dollar abgewickelt. Der Bedeutungsverlust zeige sich laut Polleit vor allem bei der Wertaufbewahrung. Staaten und Investoren wollten sich nicht mehr ausschließlich auf den Dollar …
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