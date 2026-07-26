Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs fiel am Samstag, dem 25. Juli 2026, unter 1.900 Dollar, wenige Tage nachdem ETH noch über 1.950 Dollar notierte. Ein schwacher Bitcoin und langsamere Zuflüsse bei Stablecoins drückten die Stimmung. Im Chart entscheidet gerade ein einziger Durchschnittswert darüber, ob die Erholung des Monats hält. Dieser Artikel nennt die Marken für den Juli, ordnet die Ziele der Analysehäuser ein und zeigt, warum ein Teil des Kapitals auf diese Erholung gar nicht mehr wartet. Denn aus 226 Milliarden Dollar Bewertung heraus fällt jede Verdopplung schwerer als aus einem Bruchteil eines Cents.

Ethereum Kurs zwischen 1.718 und 1.960 Dollar und die Marken für den Juli

ETH lag am 25. Juli bei rund 1.874 Dollar, laut CoinDesk, bei einem Volumen von 1,77 Milliarden Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 226 Milliarden Dollar. Zeitweise rutschte der Kurs unter 1.860 Dollar. Ausgangspunkt der laufenden Erholung war das Tief nahe 1.510 Dollar aus dem späten Juni.

Für die kommenden Tage nennt CoinDCX eine Spanne zwischen 1.718 und 1.960 Dollar. Die 50 Tage Linie bei 1.801 Dollar ist die erste echte Hürde, ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg Richtung 1.960 Dollar. Der 100 Tage Durchschnitt bei rund 1.945 Dollar markiert die Zone, an der Verkäufer bisher zuverlässig auftraten. Unter 1.718 Dollar nimmt der Druck schnell wieder zu, der Relative Strength Index bei 63 Punkten zeigt bisher keine Übertreibung.

Auf Jahressicht bleibt der Abstand nach oben groß. Das Allzeithoch von rund 4.954 Dollar aus dem August 2025 liegt etwa 62 Prozent über dem heutigen Niveau. Selbst das freundlichste Bankenziel von 4.000 Dollar bedeutet wenig mehr als eine Verdopplung. Für ein Depot ist das solide, aber es verändert nichts, und genau deshalb wandert Aufmerksamkeit zu Einstiegen, die ihren ersten Handelstag noch vor sich haben.

Warum der Ethereum Kurs 226 Milliarden bewegen muss und Pepeto nicht

Diese Rechnung ist der Kern. Eine Verdopplung von ETH verlangt 226 Milliarden Dollar an frischem Geld. Ein Projekt vor dem Listing braucht dafür einen Bruchteil, und genau dieser Unterschied lenkt gerade Kapital um.

Das Gespräch über die größten Presale Chancen klingt in diesem Zyklus anders, und Pepeto antwortet mit Zahlen, die kein anderer Einstieg vorlegt. Der Einstiegspreis liegt eingefroren bei 0,000000188 Dollar, und das Binance Listing kommt Woche für Woche näher. Wer vor dem Listingtag einsteigt, steht damit vor den Käufern, die erst zum Handelsstart erscheinen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar kamen zusammen, während ETH an Wert verlor, und Kapital gegen den Markt trennt Überzeugung von Hoffnung.

Für die Zeit nach dem Listing rechnen Analysten mit einem Vielfachen des heutigen Einstiegs, und dieser Abstand wächst mit jedem Tag, an dem der Verkaufspreis eingefroren bleibt. Ein Sicherheitsnetz liefert SolidProof, denn die Prüfstelle gab jeden einzelnen Vertrag der Börse frei, bevor der Verkauf startete. Diese Prüfung nimmt genau die Hürde weg, die großes Kapital bei frühen Einstiegen sonst an der Seitenlinie hält.

Hinter dem Token läuft bereits eine vollständige Börse. Die Cross Chain Bridge überträgt Werte ohne Gebühr zwischen den Netzwerken, sodass der Wechsel einer Position von Ethereum oder Solana nichts kostet, statt bei jedem Übergang Wert abzugeben. Der Risiko Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade ausgeführt wird. Damit schützt er Wallets vor betrügerischen Token, die neue Listings überschwemmen und Gewinne aus Monaten vernichten.

Diese Werkzeuge markieren den eigentlichen Unterschied zum Ethereum Kurs, denn ETH bietet eine Kurserholung, während bei Pepeto Erholung, Schutz und die Wirkung eines Presales zusammenkommen. Wer jetzt einsteigt, hält seine Token noch zum Presale Preis, und dieses Fenster schließt endgültig in dem Moment, in dem der Börsenhandel beginnt.

Fazit

Der Ethereum Kurs bietet Erholung, doch 4.000 Dollar bedeuten von 1.874 Dollar aus wenig mehr als eine Verdopplung. Frühe ETH Käufer zahlten 2015 beim Start 0,31 Dollar und machten aus 1.000 Dollar bis 2025 etwa 15 Millionen Dollar, und diesen Zeitpunkt suchen viele erneut. Hinter Pepeto steht der Mitgründer von Pepe, der mit denselben 420 Billionen Token bereits elf Milliarden Dollar aufbaute. Wer heute kauft, ist für das Binance Listing aufgestellt, und der Verkauf hält 10,38 Millionen Dollar. Diesen Zyklus nur zu beobachten, während Pepeto zum Presale Preis offen steht, könnte die teuerste Entscheidung des Jahres werden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie entwickelt sich der Ethereum Kurs im Juli 2026?

ETH notiert bei rund 1.874 Dollar in einer Spanne zwischen 1.718 und 1.960 Dollar. Die 50 Tage Linie bei 1.801 Dollar ist die erste Hürde, der 100 Tage Durchschnitt bei 1.945 Dollar die nächste.

Lohnt sich ein Einstieg bei Pepeto während der ETH Schwäche?

Ja, denn der Presale ist von SolidProof geprüft, hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und steht vor dem Binance Listing, wie die offizielle Pepeto-Website ausweist. Mit dem Handelsstart ist dieser Einstiegspreis dauerhaft weg.