Der Markt für Speicherchips boomt, doch für Micron entsteht ein neues Risiko. Apple will offenbar chinesische Speicherchips nutzen, während Micron als einziger großer US Speicherchiphersteller dagegenhält.Apple setzt auf mehr Spielraum Apple bittet die Trump Regierung um Erlaubnis, chinesische Speicherchips einsetzen zu dürfen. Für den iPhone Konzern geht es dabei um Versorgungssicherheit, Kostenkontrolle und Flexibilität in der Lieferkette. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de