OpenAIs KI-Agent, der aus einer Sandbox-Umgebung entkommen war und einen Cyberangriff auf Hugging Face gefahren hatte, soll schon zuvor im Netz unterwegs gewesen sein. OpenAI war die Hacking-Tour demnach erst Tage später aufgefallen. Am 21. Juli 2026 meldete OpenAI, dass bei internen Tests ein KI-Agent einen Weg aus der Sandbox-Umgebung gefunden und die KI-Firma Hugging Face angegriffen habe. Sicherheitsexpert:innen haben unterdessen schon klargestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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