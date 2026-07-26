Bitcoin News: 225 Millionen Dollar fließen aus den ETFs, BTC fällt auf 63.900 Dollar

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Sieben Handelstage in Folge floss Geld in die US-Bitcoin-ETFs, dann drehte alles an einem einzigen Tag. Am 24. Juli verließen 225,2 Millionen Dollar diese Fonds, allein 202,5 Millionen davon den IBIT von BlackRock. BTC rutschte am 25. Juli bis auf 63.703 Dollar und notiert inzwischen nahe 63.900 Dollar, während der Angst und Gier Index bei 27 klar im Angstbereich bleibt. Die aktuellen Bitcoin News lassen sich trotzdem nicht in einem Satz auflösen, denn unter dem Strich flossen in derselben Woche rund 274 Millionen Dollar zu. Dieser Artikel ordnet die Zahlen ein und zeigt, warum ein Teil des Kapitals in dieser Phase dorthin geht, wo der Markt noch nicht hinschaut.

Bitcoin News: ETF-Serie endet, doch die Wochenbilanz bleibt positiv

Vom 14. bis 23. Juli sammelten die US-Spot-ETFs an sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen fast eine Milliarde Dollar ein. Am 24. Juli endete die Serie mit 225,2 Millionen Dollar Nettoabfluss. Ether-ETFs bewegten sich am selben Tag in die andere Richtung und verzeichneten 26,3 Millionen Dollar an Zuflüssen. Auslöser war die erneute Spannung zwischen Washington und Teheran, die auch die US-Aktienmärkte belastete, laut news.bitcoin.com.

Am 25. Juli fiel BTC von einem Tageshoch bei 65.717 Dollar bis auf 63.703 Dollar, ein Minus von rund 2,25 Prozent im Tagesverlauf, laut CaptainAltcoin. Zum Vergleich lag das Julitief am 1. Juli bei 57.735 Dollar, das Hoch am 22. Juli bei 66.872 Dollar. Die Wochenbilanz der Fonds bleibt mit rund 274 Millionen Dollar Nettozufluss trotzdem positiv.

Seit dem Start haben die Fonds 51,8 Milliarden Dollar eingesammelt, für das laufende Jahr steht aber weiter ein Minus von rund 4,84 Milliarden Dollar, laut CryptoTimes. Die gesamte Marktkapitalisierung fiel um 1,1 Prozent auf 2,28 Billionen Dollar, die Bitcoin-Dominanz hielt 56,4 Prozent. Selbst ein Anstieg von BTC auf 80.000 Dollar wäre von hier aus nur eine Bewegung von rund 25 Prozent, und genau daran scheitert jede größere Rechnung.

Pepeto in den Bitcoin News: Wohin Kapital fließt, wenn 25 Prozent zu wenig sind

25 Prozent bis 80.000 Dollar sind für den größten Coin der Welt solide, verändern aber kein Depot grundlegend. Genau deshalb zählt die Wende, denn zurückkehrendes Kapital fließt nicht an dieselben Stellen wie zuvor. Pepeto zog mehr als 10,38 Millionen Dollar an, während der Markt seine tiefsten Angstwerte des Jahres zeigte.

Die Wallets, die dieses Tief kaufen, sind dieselben, die Presales laden, welche die Menge noch nicht bemerkt hat. Sie stiegen ein, weil der Mitgründer den ursprünglichen Pepe Coin baute, der ohne ein einziges Werkzeug eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Pepe hatte dabei dieselbe Menge von 420 Billionen Token.

Die Plattform betreibt über PepetoSwap eine Tauschfunktion ohne Gebühren, sodass Halter ohne die Kosten handeln, die an anderen Börsen jedes Ergebnis schmälern. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital kostenlos zwischen Netzwerken, damit Positionen nicht auf einer einzigen Blockchain festsitzen, während sich der Markt dreht. Beide Werkzeuge laufen bereits und stehen nicht als Versprechen auf einer Roadmap, und ein Blick auf Pepeto zeigt den vollen Umfang des Angebots.

Der Presale gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und jeden Vertrag vollständig auditiert hat, bevor der Verkauf öffnete. Das bevorstehende Binance-Listing ist das eine Ereignis, das jede Presale-Position in börslich handelbaren Wert überführt. Der Handel startet vom Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar aus, und Analysten rechnen von diesem Startpunkt aus mit Vervielfachungen im dreistelligen Bereich.

Frühe Bitcoin Halter, die 2011 bei zwei Dollar kauften und später 126.000 Dollar sahen, sagen bis heute denselben Satz. Sie hätten damals gerne mehr gekauft. Das Muster rund um Pepeto trägt dasselbe Signal, denn Kapital, das in einer Panikphase eintrifft, folgt Überzeugung und nicht Spekulation. Der Einstieg zu diesem Preis verschwindet dauerhaft, sobald das Listing beginnt.

Fazit

Bitcoin notiert nahe 63.900 Dollar und bleibt im Angstbereich. Die Erholung vom Julitief bestätigt eine Wende, doch 25 Prozent haben eine andere Größenordnung als ein Presale-Listing. Wer Pepeto im Juni aufbaute, folgte demselben Signal wie frühe Bitcoin Halter. Mehr als 10,38 Millionen Dollar während der tiefsten Angstwerte zeigen, dass erfahrenes Kapital längst gerechnet hat, und diesen Wallets vor dem Listing zu folgen ist der Weg dorthin. Die Bitcoin News signalisieren eine Wende, und Pepeto ist der Ort, an dem sie konkret wird. Wer diesen Presale übersieht, trifft womöglich die Entscheidung dieses Zyklus, an die er sich am längsten erinnert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum zieht Pepeto in dieser Phase Kapital an?

Pepeto sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar während der Angstphase, weil der Mitgründer den ursprünglichen Pepe Coin baute. Die Verträge bestanden ein SolidProof Audit, und das bevorstehende Binance-Listing schafft eine Ausgangslage, die große Coins so nicht bieten, wie die offizielle Pepeto-Website zeigt.