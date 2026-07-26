BofA sieht bei AMD deutlich mehr Potenzial nach oben und traut dem Chip-Konzern ein neues Kursziel von 620 Dollar zu. Grund ist vor allem die erwartete Gewinnexplosion durch KI-Prozessoren. Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für Advanced Micro Devices nach der Investorenkonferenz "Advancing AI" in San Francisco bekräftigt. Das Kursziel bleibt bei 620 US-Dollar. Analyst Vivek Arya sieht in dem Chiphersteller inzwischen deutlich mehr als einen reinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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