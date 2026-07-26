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An einem einzigen Tag verließen 225,2 Millionen US-Dollar die amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs und rissen eine Serie von sieben Zuflusstagen ab. Der Bitcoin Kurs selbst blieb erstaunlich ruhig und pendelte in 24 Stunden zwischen 63.700 und 65.406 US-Dollar. Wer verkauft hier eigentlich, und wer kauft auf der anderen Seite die Stücke auf? Der Angst-und-Gier-Index steht bei 27 Punkten und liegt damit weiter klar im Bereich der Angst. Gleichzeitig notiert BTC weiter deutlich über dem Monatstief von 57.735 US-Dollar aus der ersten Juliwoche.

Bitcoin Kurs hält 64.000 Dollar, während die ETF-Zuflüsse abrupt drehen

Nach dem Tief bei 63.700 US-Dollar und dem Hoch bei 65.406 US-Dollar schloss BTC die Woche nahe 64.000 US-Dollar. Die gesamte Kryptomarktkapitalisierung fiel um 1,1 Prozent auf 2,28 Billionen US-Dollar, während der Anteil von BTC bei 56,4 Prozent blieb, meldet Bitcoin.com News.

Am 24. Juli verzeichneten die Bitcoin-Spot-ETFs Nettoabflüsse von 225,18 Millionen US-Dollar. Am Abend des 25. Juli notierte BTC bei rund 64.370 US-Dollar, bei einem Volumen von 5,6 Milliarden US-Dollar, zeigt CoinDesk. Auffällig ist, dass der Kurs trotz dieser Abflüsse nur 1,3 Prozent nachgab und die Zone um 64.000 US-Dollar verteidigte.

Der Händler Crypto Kaleo rechnet mit einem letzten Abwärtsschub, bevor der Boden im Bärenmarkt endgültig steht. Neue Höchststände sieht er erst 2027, und bei einer Bewertung von 1,28 Billionen US-Dollar verlangt schon eine Verdopplung Kapital in dreistelliger Milliardenhöhe. Genau diese Rechnung führt viele Anleger zu Werten, deren Hebel nicht an einer Bewertung in Billionenhöhe hängt.

Warum der Bitcoin Kurs Monate braucht und Pepeto im Presale bei 0,000000188 US-Dollar steht

Eine Erholung um 50 Prozent verlangt bei 1,28 Billionen US-Dollar Bewertung Monate und dreistellige Milliardenbeträge. Deshalb schauen sich Anleger nach Projekten um, bei denen dieselbe Bewegung rechnerisch kürzer ausfällt. Die extreme Spaltung zwischen großen Wallets und verkaufenden Privatanlegern macht den richtigen Einstieg gerade zur wichtigsten Entscheidung. Pepeto ist eine Handelsplattform für Meme-Coins mit fertigen Produkten, gebaut von einem früheren Binance-Fachmann, der einem kaum beachteten Token die Geschwindigkeit einer Börse gibt.

Die meisten Anleger entdecken Gewinner erst, wenn der Chart gelaufen ist, doch diese Plattform betreibt eine Brücke, die Token ohne Kosten überträgt, sowie PepetoSwap für Tauschvorgänge ohne Gebühr. Zu den Kernwerkzeugen zählen die Brücke zwischen den Ketten und PepetoSwap für den sofortigen Handel. Dazu kommt ein Risiko-Scorer, der die Sicherheit eines Vertrags bewertet, bevor Kapital hineinfließt. Die Brücke ist derzeit die auffälligste Funktion des gesamten Angebots.

Inhaber senden Token von einem Netzwerk in ein anderes, ohne einen Cent an Gebühren zu verlieren, sodass der volle Wert einer Position auf Wegen erhalten bleibt, die sonst doppelt kosten. Sie erkennt versteckte Sperren im Vertrag und blockierte Übertragungen, hinter denen sich Betrugsprojekte verbergen, und verbindet Bewegung und Schutz. Abgesichert ist der Verkauf dadurch, dass SolidProof den kompletten Code vor dem Start des Presales geprüft und freigegeben hat.

Der frühere Binance-Fachmann baute die Plattform auf derselben Menge von 420 Billionen Token, mit der der Pepe-Mitgründer ohne Produkt 11 Milliarden US-Dollar erreichte. Der Presale hat bislang mehr als 10,38 Millionen US-Dollar von Wallets eingesammelt, die einschätzen, was das erwartete Binance-Listing für diese Phase bedeuten kann. Das Listing ist zugleich das eine Ereignis, das den Zugang zum Presale endgültig schließt. Auf der Seite von Pepeto kommt täglich neues Kapital an, während der Angst-und-Gier-Index bei niedrigen Werten festhängt. Diese Nachfrage erzählt eine Geschichte, die über jeden einzelnen Chart hinausgeht.

Fazit

Ein Markt, aus dem an einem Tag 225 Millionen abfließen, belohnt Geduld. Wer auf die große Erholung wartet, prüft parallel, wo es schneller geht. Pepeto gibt Inhabern eine Plattform, um Token kostenlos zwischen Ketten zu bewegen und ohne Gebühren zu tauschen. Meme-Kraft und fertige Produkte zugleich gibt es vielleicht einmal pro Zyklus. Die Wallets, die 10,38 Millionen US-Dollar in diesen Presale gelegt haben, taten das mitten in der Angst und nicht nach dem Listing. Eine Erholung um 50 Prozent beim Bitcoin Kurs verlangt Hunderte Milliarden, während der Presale-Preis bei Pepeto nur bis zum Listing gilt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie passt Pepeto zu einem Plan für die Erholung bei Bitcoin?

Pepeto liegt noch zum Presale-Preis, und diese Rechnung fällt anders aus als eine Erholung um 50 Prozent bei Bitcoin. Das erwartete Binance-Listing ist dabei das klare Ereignis, auf das der Markt schaut, und der Einstieg selbst erfolgt auf der offiziellen Pepeto-Website.