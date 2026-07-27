Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 27, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|1933 Industries Inc.
|August 14, 2026
|September 28, 2026
|A
|AMC Entertainment Holdings, Inc
|July 31, 2026
|September 24, 2026
|A
|Bighorn Metals Corp. *
|July 20, 2026
|September 17, 2026
|AS
|Candelaria Mining Corp.
|August 12, 2026
|September 18, 2026
|AG
|Century Global Commodities
|August 10, 2026
|September 22, 2026
|AS
|Cerro de Pasco Resources Inc.
|August 12, 2026
|September 16, 2026
|AG
|Credissential Inc.
|August 6, 2026
|September 11, 2026
|S
|Cybin Inc.
|August 14, 2026
|September 22, 2026
|AS
|D-BOX TECHNOLOGIES INC
|August 7, 2026
|September 23, 2026
|AG
|Edge Total Intelligence Inc.
|August 10, 2026
|September 25, 2026
|AS
|Evergold Corp.
|August 11, 2026
|September 25, 2026
|AS
|Evertz Technologies Limited
|September 2, 2026
|October 7, 2026
|AG
|Excalibur Metals Corp.
|August 11, 2026
|September 15, 2026
|AG
|GOGO AI Network Inc.
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|S
|Grown Rogue International Inc.%
|July 7, 2026
|August 25, 2026
|AS
|Lexston Mining Corporation
|August 11, 2026
|September 15, 2026
|A
|Medexus Pharmaceuticals Inc
|August 10, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Mountain Valley MD Hlds Inc.
|August 14, 2026
|September 29, 2026
|AG
|Nanalysis Scientific Corp.
|August 10, 2026
|September 24, 2026
|AS
|New Energy Metals Corp.
|July 27, 2026
|September 11, 2026
|A
|Nurexone Biologic Inc.
|August 10, 2026
|September 15, 2026
|AGS
|OPUS ONE GOLD CORPORATION
|August 10, 2026
|September 17, 2026
|AGS
|PMET Resources Inc.
|August 10, 2026
|September 29, 2026
|AG
|Pacifica Silver Corp.
|August 10, 2026
|September 14, 2026
|A
|Pan Global Resources Inc.
|August 11, 2026
|September 18, 2026
|AGS
|Purebread Brands Inc.
|July 22, 2026
|August 31, 2026
|AG
|Quantum Critical Metals Corp.
|August 10, 2026
|September 14, 2026
|A
|Quarterback Resources Inc.
|August 11, 2026
|September 15, 2026
|AS
|RAMM PHARMA CORP *
|August 19, 2026
|September 25, 2026
|AS
|RUBICON ORGANICS INC.
|August 14, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Ridgestone Mining Inc.
|August 12, 2026
|September 16, 2026
|A
|Rupert's Crossing Capital Inc.
|August 17, 2026
|September 21, 2026
|A
|SILVERCORP METALS INC.
|August 12, 2026
|September 25, 2026
|AGS
|Silver Elephant Mining Corp
|August 11, 2026
|September 25, 2026
|AS
|Silver Tiger Metals Inc.
|August 13, 2026
|September 17, 2026
|AGS
|Spanish Mountain Gold Ltd.
|August 14, 2026
|September 30, 2026
|AG
|Standard Uranium Ltd.
|August 10, 2026
|September 24, 2026
|AG
|Vanity Capital Inc.
|August 10, 2026
|September 16, 2026
|AGS
|Ventra Metals Corp.
|August 12, 2026
|September 16, 2026
|AS
|Victory Square Technologies
|August 12, 2026
|October 2, 2026
|AS
|Vitalist Inc.
|August 12, 2026
|September 29, 2026
|AS
|Voyageur Pharmaceuticals Ltd.
|August 5, 2026
|September 18, 2026
|AGS
|Wellfield Technologies Inc.
|August 13, 2026
|September 21, 2026
|AS
|Westhem Corporation Limited
|August 13, 2026
|September 16, 2026
|AG
|Zadar Minerals Corp.
|July 22, 2026
|August 28, 2026
|S
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/306252
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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