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Montag, 27.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bergbau an Land vs. Tiefsee-Knollen: Welcher Fußabdruck siegt?
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Dow Jones News
27.07.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Juli 

=== 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q 
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli 
     PROGNOSE: 85,7 
     zuvor:  85,6 
     Lagebeurteilung 
     PROGNOSE: 87,2 
     zuvor:  87,0 
     Geschäftserwartungen 
     PROGNOSE: 84,3 
     zuvor:  84,1 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE: +3,2% gg Vj 
     zuvor:  +3,2% gg Vj 
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni 
     PROGNOSE: +2,1% gg Vm 
     zuvor:  -4,5% gg Vm 
  17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H 
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H 
***   - AT/Kontron AG, Ablauf des Übernahmeangebots von Großaktionär Ennoconn 
 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.