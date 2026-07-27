DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 27. Juli

=== *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 85,7 zuvor: 85,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,2 zuvor: 87,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,3 zuvor: 84,1 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H *** - AT/Kontron AG, Ablauf des Übernahmeangebots von Großaktionär Ennoconn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 27, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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