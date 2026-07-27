In den letzten beiden Nächte gab es weder vom Iran noch von den USA weitere Angriffe. Daher steigt die Hoffnung, dass es einen dauerhaften Waffenstillstand geben könnte. Doch leider sind weiterhin viele strittige Punkte noch nicht geklärt. Zudem bleibt die Straße von Hormus nach wie vor dicht. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden haben deren Seestreitkräfte sechs Handelsschiffe an der Durchfahrt durch die strategisch bedeutende Meerenge gehindert. Wie die den Garden nahestehende Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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