DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEWENDE - Viele Unternehmen vermuten, dass sich die Energiewende negativ auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Das zeigt das neue Energiewende-Barometer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), welches der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vorab vorliegt. Die DIHK hat dafür rund 3.100 Unternehmen aus ganz Deutschland repräsentativ ausgewählt und im Juni befragt. Gut die Hälfte der befragten Unternehmen erbringt Dienstleistungen, knapp ein Viertel stammt aus der Industrie, 14 Prozent aus dem Handel. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.