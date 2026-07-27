DJ Trump droht der EU mit weiteren Zöllen

Von Gavin Bade

DOW JONES--Die USA ziehen in Reaktion auf die Geldstrafen, die die Europäische Union gegen US-Technologieunternehmen verhängt hat, die Einführung zusätzlicher Zölle auf Waren aus der Europäischen Union in Erwägung.

Die EU hatte vergangene Woche angekündigt, den Google-Mutterkonzern Alphabet mit einer Geldstrafe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar wegen des Verstoßes gegen digitale Wettbewerbsregeln zu belegen. Die Strafe ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Geldbußen für US-Technologieunternehmen in den vergangenen Jahren. Als Reaktion darauf erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag, er werde seine Regierung anweisen, eine Zolluntersuchung einzuleiten, die zu neuen Abgaben für die EU führen könne.

"Bitte nehmen Sie diese WAHRHEIT als Zeichen dafür, dass wir unverzüglich eine 301-Untersuchung zu der Praxis des 'AUSRAUBENS' amerikanischer Unternehmen und damit auch der amerikanischen Steuerzahler einleiten werden", schrieb Trump auf Truth Social. Er fügte hinzu, dass die EU "einen sehr hohen Preis für dieses illegale und höchst unethische Verhalten zahlen werde" und dass er davon ausgehe, dass "so bald wie möglich erhebliche Zölle gegen sie verhängt werden".

Die Untersuchung wird vom Büro des US-Handelsbeauftragten durchgeführt und stützt sich auf einen häufig genutzten Abschnitt des Handelsrechts - Section 301 des Trade Act von 1974 -, der als rechtlich haltbarer gilt als die Grundlage für die Zölle, die vom Supreme Court für nichtig erklärt wurden. Trump nutzte diese Bestimmung, um in der vergangenen Woche zur Bekämpfung von Zwangsarbeit Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent gegen US-Handelspartner zu verhängen - und ersetzte damit temporäre Zölle, die eingeführt worden waren, nachdem der Oberste Gerichtshof im Februar viele seiner Zölle für ungültig erklärt hatte. Am Freitag reichten zwei kleine Unternehmen eine Klage ein, in der sie die neuen Zölle wegen Zwangsarbeit anfechten.

Die meisten EU-Waren unterliegen im Rahmen dieser Zölle wegen Zwangsarbeit derzeit einem Zollsatz von 10 Prozent. Für bestimmte Produkte wie Automobile gilt ein Zollsatz von 15 Prozent. Nach deren Umsetzung könnten zusätzliche Zölle zu den bereits bestehenden Abgaben hinzukommen.

Im vergangenen Jahr unterzeichneten Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Abkommen, das die US-Zölle auf EU-Waren auf 15 Prozent begrenzte; die Frage der Regulierung des digitalen Sektors blieb in diesem Abkommen jedoch ungeklärt.

Am Donnerstag erklärte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer, dass die Maßnahmen der EU gegen Google das Abkommen gefährdeten, signalisierte jedoch Verhandlungsbereitschaft, falls die Geldbußen aufgehoben würden.

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July 27, 2026 00:28 ET (04:28 GMT)

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