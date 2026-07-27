KLA steht vor einem wichtigen Termin. Am 28. Juli 2026 legt der Halbleiter-Ausrüster nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Bericht zum Gradmesser, ob der starke Lauf der Aktie durch den Ausblick weiter getragen wird oder die Konsolidierung der letzten Wochen sich fortsetzt. • KLA ist Marktführer bei Wafer-Inspektion und Prozesskontrolle. • Analysten erwarten starkes Umsatzwachstum.• Nach der Rallye ist die Erwartungshaltung hoch.Ohne die Mess- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär