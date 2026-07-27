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Dow Jones News
27.07.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen von fallenden Ölpreisen gestützt

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen von fallenden Ölpreisen gestützt

DOW JONES--Deutlich fallende Ölpreise stützen am Montag die asiatischen Aktienbörsen. Im Iran-Krieg scheint eine wackelige Waffenruhe zu halten, sowohl die USA als auch der Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe seit dem Wochenende bis auf Weiteres eingestellt. Die "wichtigste Entwicklung über das Wochenende ist eine Unterbrechung der US-Angriffe auf den Iran seit spätem Freitag. Es ist zwar schwierig, mit Sicherheit zu wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber unser Basisszenario bleibt eine Deeskalation im Laufe der Zeit", urteilt MUFG-Analyst Michael Wan.

Allerdings herrscht keine Euphorie am Markt: Denn Anleger wappnen sich für die US-Notenbank, die am Mittwoch die Zinsen anheben könnte, nachdem der jüngste Anstieg der Ölpreise Inflationsängste geschürt hat. Investoren warten zudem auf die Quartalszahlen der Technologieriesen, nachdem es zuletzt Kritik an den hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz gab. Während der Nikkei-225 in Japan im Verlauf zwischen Auf- und Abschlägen pendelt, hält sich der breitere Topix klar im Plus. Aktuell legt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent zu. Aktien von Fluggesellschaften und Autoherstellern führen das Tableau an.

In China steigen Shanghai-Composite und HSI in Hongkong um 0,8 bzw. 0,4 Prozent. Chinas neue Steuerregeln dürften allerdings kurzfristig die Stimmung für Hongkonger Aktien belasten, urteilen die Citi-Analysten. China habe die Vorschriften zur Einkommensteuer für Offshore-Trusts erheblich verschärft, was ein weiterer Schritt zur Schließung von Regulierungslücken bei Auslandsinvestitionen sei, so die Analysten. Der chinesische Halbleiterriese CXMT hat indes ein Rekord-Börsendebüt in Shanghai gefeiert, bei dem das Unternehmen rund 8,6 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die Aktie steigt bei ihrem Handelsstart um 531 Prozent. CXMT könnte ein Hauptprofiteur der fortgesetzten Unterstützung Chinas für die Chip-Autarkie sein, befindet Morningstar-Analyst Jing Jie Yu. Obwohl die Technologien von CXMT noch hinter denen der weltweit führenden Speicherhersteller zurückblieben, erwartet der Analyst eine robuste inländische Akzeptanz seiner Chips.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verbucht dagegen Verluste von 0,5 Prozent. Anstehende Quartalszahlen der Halbleiterriesen und schwache US-Vorgaben für den Technologiesektor belasten. Anleger agieren extrem vorsichtig vor den in dieser Woche anstehenden Quartalsberichten der beiden südkoreanischen Schwergewichte SK Hynix (-0,3%) und Samsung Electronics (-0,1%). Letztere profitieren selbst von einem Großauftrag von Broadcom nicht.

In Australien legt der S&P/ASX-200 um 1,2 Prozent zu. Capricorn Metals will sich auf die Goldförderung konzentrieren - der Kurs klettert um 14 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.877,10  +1,2    +1,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.172,51  +1,1   +19,3      08:00 
Nikkei-225        64.808,03  +0,3    -       08:00 
Kospi (Seoul)       6.660,73  -0,5   +58,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.166,58  +0,8    -1,8      10:00 
Shanghai-Composite     3.829,39  +0,4    -3,5      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.600,60  +0,2   +20,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.178,47  -0,3   -28,6      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.717,19  +1,0    +2,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Fr, 9:25 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1402  +0,3   1,1367     1,1397  -2,9 
EUR/JPY           186,54  +0,1   186,27     186,58  +1,4 
EUR/GBP           0,8539  +0,1   0,8531     0,8542  -2,0 
USD/JPY           163,57  -0,2   163,84     163,69  +4,4 
USD/KRW          1.466,67  +0,5  1.459,23    1.464,60  +1,8 
USD/CNY           6,7685  -0,1   6,7719     6,7745  -3,2 
USD/CNH           6,7684  -0,1   6,7716     6,7753  -3,0 
USD/HKD           7,8419  0,0   7,8417     7,8413  +0,8 
AUD/USD           0,6996  +0,2   0,6979     0,6988  +4,8 
NZD/USD           0,5795  +0,1   0,5787     0,5788  +0,7 
BTC/USD          65.312,69  +1,1 64.613,39    65.633,02 -25,5 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           84,73  -5,1   -4,58      89,31 
Brent/ICE           92,29  -4,6   -4,49      96,78 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.091,44  +1,0   38,88    4.052,56 
Silber            59,30  +1,9    1,13      58,17 
Platin           1.606,07  +1,1   17,53    1.588,54 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

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July 27, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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