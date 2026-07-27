EQS-News: Nordex SE
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Hamburg, 27. Juli 2026. Die Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Mrd. EUR abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet verbesserte Konditionen, darunter eine deutliche Reduzierung der Finanzierungskosten für Garantien.
Sie verschafft dem Unternehmen für den Zeitraum von 2026 bis 2031 einen deutlich größeren, flexibleren und kosteneffizienten Finanzierungsrahmen. Arrangiert wurde die Fazilität mit Unterstützung von drei führenden internationalen Banken: Commerzbank Aktiengesellschaft (zugleich Bookrunner und Facility Agent), Intesa Sanpaolo - IMI CIB Division (zugleich Global Coordinator, Bookrunner und Sustainability Coordinator) sowie UniCredit Bank GmbH (zugleich Bookrunner, Documentation Agent und Process Coordinating Agent). Die Gesamtfazilität basiert auf Zusagen von insgesamt 15 Finanzinstituten. Freshfields unterstützte das Unternehmen als Rechtsberater, während Clifford Chance die Gruppe der Finanzinstitute beriet.
"In den vergangenen fünf Jahren haben wir als Unternehmen einen umfassenden Transformationsprozess durchlaufen. Nach der grundlegenden Stärkung unserer Bilanz, der erfolgreichen operativen Neuausrichtung auf industrielles Leistungsniveau sowie der Erreichung unserer mittelfristigen Ziele, markiert die Refinanzierung den ganzheitlichen Abschluss des Turnarounds. Die erfolgreiche Refinanzierung unserer ESG-gebundenen syndizierten Multiwährungs-Garantiefazilität hat uns einen starken und verlässlichen Rahmen für die kommenden Jahre gesichert. Die Fazilität erhöht unsere finanzielle Flexibilität und ermöglicht es uns, Kunden in den relevanten Regionen noch besser zu unterstützen. Sie erleichtert es unseren Vertriebsteams, Chancen in feste Aufträge umzuwandeln und erlaubt es uns, unseren Auftragsbestand konsequent umzusetzen", sagt Dr. Ilya Hartmann, Finanzvorstand (CFO) der Nordex Gruppe. "Das erhöhte Volumen und die verbesserten Konditionen spiegeln zudem das Vertrauen unserer Bankpartner in die Geschäftsentwicklung und die langfristigen Perspektiven von Nordex wider."
Garantiefazilitäten sind ein wichtiges Finanzierungsinstrument in der Windenergiebranche. Sie werden unter anderem zur Stellung von Garantien im Zusammenhang mit Kundenprojekten sowie zur Absicherung weiterer vertraglicher Verpflichtungen des Unternehmens in zahlreichen Märkten eingesetzt, in denen die Gruppe tätig ist.
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27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
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|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
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|2371450
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2371450 27.07.2026 CET/CEST