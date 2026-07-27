Stuttgart (ots) -Ein leistungsfähiger Internetanschluss ist im Alltag längst unverzichtbar. Doch die auf dem Papier gebuchte Internetgeschwindigkeit kommt nicht immer eins zu eins zuhause an. Mit dem DSLWEB Speedtest messen Verbraucher ganz einfach ihren Internetanschluss und erhalten eine qualifizierte Einschätzung der tatsächlichen Leistung.Internetanbieter werben bei der Internetgeschwindigkeit grundsätzlich mit "bis zu"-Werten. Diese gelten bei optimalen Bedingungen. Faktoren wie die Distanz zum Verteilerkasten, Hausverkabelung oder Netzauslastung können die tatsächliche Geschwindigkeit senken.Wer sich da fragt, wie der eigene Internetanschluss zuhause abschneidet, kann die Internetgeschwindigkeit ganz einfach selbst messen. Mit dem kostenlosen Internet-Speedtest von DSLWEB finden Verbraucher schnell heraus, welche Leistung ihr Anschluss tatsächlich liefert."Ein Unterschied zwischen der gebuchten und der tatsächlich ankommenden Internetgeschwindigkeit ist vor allem bei DSL und Kabel-Internet nicht unüblich", erklärt Oliver Feil, Redakteur bei DSLWEB. "Zu groß sollte dieser aber nicht sein. Ein Speedtest liefert hier eine erste und verlässliche Einschätzung."DSLWEB Speedtest: neutral, kostenlos und ohne AnmeldungDer Speedtest von DSLWEB misst die Downloadgeschwindigkeit, Uploadgeschwindigkeit und Latenzzeit. Die Messung findet direkt im Browser statt, ein App-Download oder eine Registrierung sind nicht notwendig. Anwender machen lediglich ein paar Angaben zu ihrem Internetanschluss. Die Messungen sind kostenlos und können beliebig oft wiederholt werden. Anschließend wird jedes Ergebnis bewertet.Der DSLWEB Speedtest zeichnet sich durch seine breite Datenbasis aus: Mehr als 7,2 Millionen Messungen wurden von DSLWEB Nutzern bereits deutschlandweit durchgeführt und ausgewertet. Getestet werden können nicht nur die großen bundesweiten Internetanbieter wie Telekom, Vodafone, o2 und 1&1, sondern auch zahlreiche regionale Provider wie M-net oder NetCologne."Unser Speedtest ist bewusst anbieterunabhängig aufgebaut", so Feil weiter. "Bei DSLWEB bekommen Nutzer ein objektives Ergebnis, unabhängig davon, bei welchem Internetanbieter sie ihren Vertrag haben."So gelingt eine aussagekräftige Speedtest-MessungDamit das Speedtest-Ergebnis möglichst repräsentativ ausfällt, empfiehlt DSLWEB einige einfache Vorbereitungsschritte: Der Test sollte idealerweise über ein LAN-Kabel erfolgen, da kabelgebundene Verbindungen stabiler sind als WLAN-Funk. Wer dennoch über WLAN testet, sollte sich in der Nähe des Routers aufhalten. Außerdem ist es ratsam, vor der Messung andere Geräte vom WLAN zu trennen und laufende Programme zu beenden, um die volle Bandbreite für den Speedtest freizuhalten."Eine einzelne Speedtest-Messung reicht für eine richtige Einschätzung meist nicht aus", betont Feil. "Ich empfehle, die Messung mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten zu wiederholen, um beispielsweise Schwankungen im Netz berücksichtigen zu können."Speedtest-Ergebnisse richtig einordnenNach der Messung liefert der DSLWEB Speedtest nicht nur die reinen Werte für Download, Upload und Latenz. Das Tool bewertet sie auch von "sehr gut" bis "schlecht". Damit erhalten Nutzer eine qualifizierte Einschätzung ihres Ergebnisses.Für eine zusätzliche Einordnung können Verbraucher die gemessenen Geschwindigkeiten mit dem im Internet-Vertrag zugesicherten Wert sowie den Durchschnittswerten abgleichen, die DSLWEB aus zahlreichen anderen Messungen ermittelt hat.So zeigt die DSLWEB Speedtest Auswertung, dass 50 Mbit-Anschlüsse über alle Anbieter hinweg im Schnitt eine Geschwindigkeit von rund 46 Mbit/s erreichen, während 100 Mbit-Anschlüsse im Mittel bei knapp 73 Mbit/s landen.Daneben liegen anbieterspezifische Durchschnittswerte vor. So erreicht ein Telekom 50 Mbit-Anschluss durchschnittlich etwa 51 Mbit/s. Das 100 Mbit-Internet des Anbieters erzielt im Schnitt rund 72 Mbit/s (Stand Juli 2026).Dazu rät DSLWEB bei schlechten Speedtest-WertenFällt das Speedtest-Ergebnis auch bei wiederholter Messung zu niedrig aus, schlägt DSLWEB mehrere Handlungsoptionen vor: Häufig liegt die Ursache am WLAN. Ein veralteter WLAN-Router oder falsch festgelegte WLAN-Einstellungen können die Geschwindigkeit bremsen.Ist im Heimnetz alles in Ordnung, lohnt sich der Kontakt zum Kundenservice des Internetanbieters. Das Service-Team kann eine mögliche Netzstörung feststellen. Bleibt die Leistung dauerhaft zu gering, kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter sinnvoll sein."Wer regelmäßig zu langsames Internet feststellt, sollte nicht einfach abwarten", sagt Feil abschließend. "In Deutschland gilt ein Recht auf schnelles Internet. Verbraucher können dieses geltend machen."Der DSLWEB Internet-Speedtest steht unter dslweb.de/internet-speedtest.php kostenlos zur Verfügung.Über DSLWEBDie Tarifexperten von DSLWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach dem besten Angebot in den Bereichen schnelles Internet, TV und Streaming. Dabei stellt das Verbraucherportal DSLWEB stets die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und sorgt mit Marktanalysen und -reports sowie umfangreichen Hintergrundinformationen für Transparenz im Tarifdschungel.Mehr über DSLWEB unter www.dslweb.de/dslweb-wir-ueber-unsPressekontakt:Matthias Bichler+49 (0)711 50 62 30 18m.bichler@dslweb.deFür Interviews und Hintergrundgespräche stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.DSLWEB ist ein Informationsangebot der Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart.Original-Content von: DSLWEB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180439/6321582