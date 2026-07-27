FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Dank einer Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte der Dax zu Wochenbeginn an die Stärke vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein knappes Prozent höher auf 25.325 Punkten. Damit winkt der höchste Stand seit drei Wochen. Profitieren dürften die Aktienkurse nicht zuletzt von fallenden Energiepreisen. Der Preis für ein Fass Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt betrug das Minus noch knapp fünf Prozent. Der Gaspreis sackte sogar um neun Prozent ab. Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS - An der Wall Street hat sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter 100 US-Dollar. An der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq dagegen herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug. Der Dow Jones Industrial testete nach einem Rückschlag am Vortag wieder die 52.000-Punkte-Marke. Mit einem Plus von 0,46 Prozent auf 51.947,25 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index in das Wochenende, nachdem er am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war. In den vergangenen fünf Handelstagen verbuchte er damit einen Verlust von 0,4 Prozent. Der umfangreich bestückte S&P 500 gewann am Freitag 0,05 Prozent auf 7.411,98 Zähler. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 fiel um 1,15 Prozent auf 28.128,34 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 1,6 Prozent bedeutet. Bereits tags zuvor hatten erneut Sorgen rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Investitionen belastet.

ASIEN: - GEWINNE - Der Ölpreisrückgang im Zuge der Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen Asiens am Montag gestützt. Der volatile und zuletzt vor allem von KI-Werten beeinflusste südkoreanische Leitindex Kospi stieg um ein halbes Prozent. Der Nikkei 225 legte um 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,4 Prozent an.



DAX 25099,00 1,36%

XDAX 25080,76 1,26%

EuroSTOXX 50 6280,94 1,14%

Stoxx50 5429,15 0,96%



DJIA 51947,25 0,46%

S&P 500 7411,98 0,05%

NASDAQ 100 28128,34 -1,15%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 124,94 +0,41% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1405 0,29%

USD/Yen 163,57 -0,17%

Euro/Yen 186,54 0,12%

°



BITCOIN:





Bitcoin 65.296 -0,07%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 92,09 -4,69 USD WTI 84,79 -4,52 USD °



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