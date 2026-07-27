DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die USA ziehen in Reaktion auf die Geldstrafen, die die Europäische Union gegen US-Technologieunternehmen verhängt hat, die Einführung zusätzlicher Zölle auf Waren aus der Europäischen Union in Erwägung.

Die EU hatte vergangene Woche angekündigt, den Google-Mutterkonzern Alphabet mit einer Geldstrafe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar wegen des Verstoßes gegen digitale Wettbewerbsregeln zu belegen. Die Strafe ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Geldbußen für US-Technologieunternehmen in den vergangenen Jahren. Als Reaktion darauf erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag, er werde seine Regierung anweisen, eine Zolluntersuchung einzuleiten, die zu neuen Abgaben für die EU führen könne.

Die Untersuchung wird vom Büro des US-Handelsbeauftragten durchgeführt und stützt sich auf einen häufig genutzten Abschnitt des Handelsrechts - Section 301 des Trade Act von 1974 -, der als rechtlich haltbarer gilt als die Grundlage für die Zölle, die vom Supreme Court für nichtig erklärt wurden. Trump nutzte diese Bestimmung, um in der vergangenen Woche zur Bekämpfung von Zwangsarbeit Zölle in Höhe von 10 bis 12,5 Prozent gegen US-Handelspartner zu verhängen - und ersetzte damit temporäre Zölle, die eingeführt worden waren, nachdem der Oberste Gerichtshof im Februar viele seiner Zölle für ungültig erklärt hatte. Am Freitag reichten zwei kleine Unternehmen eine Klage ein, in der sie die neuen Zölle wegen Zwangsarbeit anfechten.

Die meisten EU-Waren unterliegen im Rahmen dieser Zölle wegen Zwangsarbeit derzeit einem Zollsatz von 10 Prozent. Für bestimmte Produkte wie Automobile gilt ein Zollsatz von 15 Prozent. Nach deren Umsetzung könnten zusätzliche Zölle zu den bereits bestehenden Abgaben hinzukommen.

Im vergangenen Jahr unterzeichneten Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Abkommen, das die US-Zölle auf EU-Waren auf 15 Prozent begrenzte; die Frage der Regulierung des digitalen Sektors blieb in diesem Abkommen jedoch ungeklärt. Am Donnerstag erklärte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer, dass die Maßnahmen der EU gegen Google das Abkommen gefährdeten, signalisierte jedoch Verhandlungsbereitschaft, falls die Geldbußen aufgehoben würden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25 Umsatzerlöse 10.561 +12% 3 9.453 Ergebnis vor Steuern operativ 381 +26% 3 302

Weitere Termine:

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Vodafone Group plc, Zwischenbericht 1Q

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages

- AT/Kontron AG, Ablauf des Übernahmeangebots von Großaktionär Ennoconn

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Geratherm 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 85,7 zuvor: 85,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 87,2 zuvor: 87,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 84,3 zuvor: 84,1 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 25.441,00 +1,0 E-Mini-Future S&P-500 7.509,50 +0,8 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.675,50 +1,4 Topix (Tokio) 4.061,92 +1,3 Hang-Seng (Hongk.) 25.159,09 +0,8 Shanghai-Comp. 3.825,31 +0,3 Vortag: INDEX zuletzt +/- % DAX 25.099,00 +1,4 DAX-Future 25.179,00 +1,6 MDAX 31.965,53 +0,9 TecDAX 3.769,97 +1,9 SDAX 18.229,28 +0,7 Euro-Stoxx-50 6.280,94 +1,1 Stoxx-50 5.429,15 +1,0 XDAX 25.080,76 -0,1 Dow-Jones 51.947,25 +0,5 S&P-500 7.411,98 +0,1 Nasdaq Composite 24.975,82 -0,6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktien-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung in Europa hin, gestützt durch die positive Stimmung infolge einer Pause im USA-Iran-Konflikt. Die Märkte entspannen in Erwartung oder Hoffnung auf eine neuerliche Waffenruhe, heißt es am Morgen. Rückenwind kommt von den am frühen Montag kräftig fallenden Ölpreisen. n der Folge handeln auch die Anleihen freundlich, die Renditen kommen damit unter Druck. Sollten die Energiepreise längerfristig fallen, könnte dies die Aussichten auf Zinserhöhungen durch Zentralbanken dämpfen und die Risikobereitschaft weiter verbessern. Zudem stellen sich Investoren auf die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve in dieser Woche sowie auf wichtige Quartalszahlen von Big-Tech-Konzernen wie Apple, Microsoft, Amazon und Meta ein.

Rückblick: Fest - Entscheidenden Anteil an der positiven Entwicklung hatte der Ölpreis, der nach dem jüngsten Sprung über die Marke von 100 Dollar wieder klar unter dieser Marke handelte. Trotz der neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs zeigten die Einkaufsmanager im Juli eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone. Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex erreichte ein Fünfmonatshoch. Nestle erholten sich nach ihrem Vortagesabsturz etwas und stiegen um 1,7 Prozent. Im Handel wurde die Marktreaktion auf den Teilverkauf des Wassergeschäfts und den Zahlenausweis als übertrieben interpretiert. Roche meldete eine Zulassung in den USA und eine optimistische Einschätzung zu einer möglichen Zulassung in der EU - der Kurs gewann 1,6 Prozent. Nach einer positiven Ergebnisentwicklung bei Munich Re legten Swiss Re um 1,6 Prozent zu. Fintech Wise hat keine Banklizenz in den USA erhalten. Die Aktie fiel zwischenzeitlich um bis zu 11 Prozent, am Ende schloss sie jedoch nur noch 4,9 Prozent im Minus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Zur positiven Stimmung passten positive Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone. SAP hatte solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt, die dazu beitragen dürften, einige der KI-bezogenen Sorgen zu zerstreuen, hieß es von Metzler. Der Kurs schnellte um 9,3 Prozent nach oben. Volkswagen notierten dagegen 2 Prozent im Minus - nach Licht und Schatten bei den Geschäftszahlen. Von einem soliden zweiten Quartal sprach JPM. Die Konzernmarge habe jedoch unter der Erwartung gelegen. Auch das Betriebsergebnis sei unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens ausgefallen. Zudem hatte der Konzern den Umsatzausblick gesenkt. Adidas schlossen 1,6 Prozent tiefer - belastet vom Ausblick eines US-Wettbewerbers. Munich Re (+0,6%) hat im zweiten Quartal mehr verdient als gedacht. Atoss Software (+9,8%) hatte die zweistelligen Prozentwachstumsraten bei Umsatz und Gewinnen fortgesetzt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach den herben Vortagesverlusten hat sich die Wall Street etwas erholt, wobei die ausufernden KI-Investitionen Technologiewerte belasteten. Für leichte Entspannung sorgte der wieder klar unter die Marke von 100 Dollar gesunkene Brentölpreis. Händler sprachen trotz der Erholung eher von einer Stabilisierung der US-Börsen auf wackeligen Beinen. Denn Anleger wappnen sich für eine mögliche Eskalation des Iran-Krieges, nachdem US-Präsident Donald Trump Pläne massiver Angriffe bekanntgegeben hat, die "größer als je zuvor" ausfallen könnten. Die Stimmung an der Börse sei besser als die geopolitische Lage, hieß es. Wenig Impulse - gerade im Hinblick auf die Inflationserwartungen des Marktes - lieferten die Einkaufsmanagerindizes Juli. Denn der Index zum Dienstleistungssektor war besser als gedacht ausgefallen, der zum verarbeitenden Gewerbe aber einen Tick schwächer. Nach den Enttäuschungen von Alphabet und Tesla am Vortag setzte Intel ein positives Ausrufezeichen im Technologiesektor. Der Halbleiterkonzern liefert einen ermutigenden Ausblick auf das KI-Geschäft und meldete Geschäftszahlen zum zweiten Quartal weit oberhalb der Markterwartungen. Auch die Erlösprognose auf das laufende Quartal übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings rechnet Intel nun auch mit höheren Investitionen für 2026 als bisher veranschlagt. Der Intel-Kurs verlor 7,9 Prozent. American Express fielen um4,3 Prozent, obwohl das Kreditkartenunternehmen im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet. Allerdings verfehlten die Einnahmen die Markterwartungen. Bei Verizon honorierten Anleger die Entwicklung mit neuen Vertragskunden, die die Erwartungen übertroffen hat. Der Kurs rückte um 5,8Prozent vor.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,33 -0,03 4,37 4,31 5 Jahre 4,41 -0,05 4,47 4,40 10 Jahre 4,68 -0,02 4,71 4,65

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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