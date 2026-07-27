Die Aktie von American Express gehörte am Freitag der letzten Woche zu den großen Verlierern. Sie büße um -4,3% auf 326 US$ ein. Das Ende einer insgesamt schwachen Woche? Könnte man denken. Aber American Express hat neue Zahlen präsentiert, die eigentlich auf eine intakte und solide Erfolgsgeschichte hindeuten. Ist es daher jetzt an der Zeit, den Dip zu kaufen? American Express: Solides Gewinnwachstum! Wenn wir uns die Zahlen von American Express ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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