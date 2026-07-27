Die SpaceX-Aktie notiert aktuell rund -50% unter ihrem Allzeithoch und befindet sich damit in einer ausgeprägten Korrekturphase. Nach dem deutlichen Kursrückgang fragen sich Anleger nun, ob die laufende Schwäche bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffnet oder ob der Abwärtstrend zunächst weiter anhält. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken über die nächsten Bewegungen entscheiden. Wie es für die SpaceX-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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