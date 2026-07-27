Fed-Entscheid, Dax-Zahlen und Big Tech im Stresstest: Die neue Börsenwoche entscheidet, ob die Kurse zurück Richtung Rekord laufen oder die Nervosität weiter steigt. Neben 4 Vertretern der Magnificent Seven, werden vor allen Dingen Speicher-Aktien vor einem neuen Stresstest stehen. Mit SK hynix, Samsung, Seagate sowie Tokyo Electron und Kioxia berichten die Schwergewichte der Branche. Die neue Börsenwoche könnte zur Richtungsentscheidung für die Aktienmärkte werden. Eine Flut an Quartalsberichten trifft auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Gleichzeitig bleiben die neuen Zollankündigungen der Vereinigten Staaten, die hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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