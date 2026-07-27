Düsseldorf (ots) -In den kommenden Jahren stehen zehntausende mittelständische Unternehmen vor einer der größten Herausforderungen ihrer Geschichte: der Unternehmensnachfolge. Doch viele Inhaber beschäftigen sich erst mit dem Thema, wenn der Verkauf oder die Übergabe unmittelbar bevorsteht. Genau das kann den Unternehmenswert mindern und den gesamten Prozess erschweren.Ein erfolgreicher Unternehmensverkauf beginnt nicht sechs Monate vor dem Abschluss, sondern fünf Jahre vorher. In dieser Phase wird die Grundlage dafür geschaffen, dass das Unternehmen auch ohne seinen Inhaber erfolgreich arbeiten und weiter wachsen kann. Nachfolgend erfahren Sie, warum genau das über den Erfolg einer Unternehmensnachfolge entscheidet, welche Rolle Führungs- und Vertriebsstrukturen dabei spielen und weshalb der Übergang oft Jahre vor der eigentlichen Übergabe beginnen muss.Das eigentliche Nachfolgeproblem wird häufig übersehenGeht es um Unternehmensnachfolge, stehen meist steuerliche, rechtliche oder finanzielle Fragen im Mittelpunkt. Dabei gerät häufig ein anderer Aspekt in den Hintergrund: Kann das Unternehmen auch ohne seinen Inhaber erfolgreich funktionieren?Genau diese Frage entscheidet heute maßgeblich über den Unternehmenswert. Denn potenzielle Käufer übernehmen nicht nur Kunden, Produkte oder Maschinen. Sie übernehmen auch die Verantwortung für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Je stärker der wirtschaftliche Erfolg von einer einzelnen Person abhängt, desto größer ist das Risiko - und desto schwieriger wird eine erfolgreiche Übergabe.Viele Unternehmen verkaufen ihren Inhaber statt ihr GeschäftsmodellÜber Jahre hinweg entwickeln sich zahlreiche mittelständische Unternehmen rund um ihre Gründer oder Eigentümer. Sie treffen die wichtigsten Entscheidungen, steuern den Vertrieb, pflegen die entscheidenden Kundenbeziehungen und sind häufig die erste Anlaufstelle für Mitarbeitende.Dieses Modell kann über lange Zeit sehr erfolgreich sein. Gleichzeitig entsteht dadurch jedoch eine starke Abhängigkeit von einer einzelnen Person. Verlässt der Inhaber das Unternehmen, stellt sich für potenzielle Käufer unweigerlich die Frage, ob Kunden, Mitarbeitende und Geschäftserfolg langfristig erhalten bleiben.Deshalb verkaufen viele Unternehmer am Ende nicht ihr Unternehmen, sondern ihren eigenen Arbeitsplatz. Solange entscheidendes Wissen, Verantwortung und Kundenbeziehungen an einer Person hängen, lässt sich das Unternehmen nur eingeschränkt übertragen.Strukturen schaffen UnternehmenswertDer Unternehmenswert hängt heute nicht allein von Umsatz, Gewinn oder Marktposition ab. Ebenso entscheidend ist, wie stabil die Organisation aufgestellt ist.Dazu gehören klare Führungsverantwortung, nachvollziehbare Entscheidungswege und ein Vertrieb, der unabhängig von einzelnen Personen funktioniert. Gleichzeitig müssen Prozesse so gestaltet sein, dass Aufgaben verlässlich übernommen werden können und das Tagesgeschäft auch dann reibungslos läuft, wenn der Inhaber nicht anwesend ist.Besonders wichtig ist dabei eine starke zweite Führungsebene. Wenn Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird, entstehen Stabilität und Kontinuität. Käufer gewinnen dadurch Vertrauen, weil sie erkennen, dass das Unternehmen nicht von einer einzelnen Person abhängig ist.Warum die Vorbereitung Jahre dauertGenau deshalb beginnt eine erfolgreiche Nachfolge lange vor dem eigentlichen Verkauf. Der Aufbau belastbarer Strukturen lässt sich nicht innerhalb weniger Monate umsetzen.Führungskräfte müssen schrittweise Verantwortung übernehmen, Entscheidungen eigenständig treffen und sich als Ansprechpartner für Mitarbeitende etablieren. Gleichzeitig braucht es Zeit, Vertriebsprozesse zu professionalisieren, Wissen zu dokumentieren und klare Abläufe zu schaffen.Hinzu kommt, dass neue Strukturen ihre Wirkung erst im Alltag beweisen müssen. Käufer möchten erkennen, dass das Unternehmen bereits erfolgreich ohne die ständige Präsenz des Inhabers arbeitet. Erst dann sinkt das wahrgenommene Risiko einer Übernahme.Wiederkehrende Fehler im MittelstandIn vielen Nachfolgeprozessen zeigen sich ähnliche Muster. Verantwortung wird zu spät übertragen, weil Unternehmer glauben, unersetzlich zu sein oder operative Entscheidungen nicht aus der Hand geben möchten.Ebenso problematisch ist ein Vertrieb, der fast ausschließlich auf den persönlichen Beziehungen des Inhabers basiert. Mit dessen Ausscheiden drohen wertvolle Kundenkontakte verloren zu gehen.Hinzu kommt, dass viele Prozesse nie systematisch dokumentiert wurden. Mitarbeitende wissen zwar, wie bestimmte Abläufe funktionieren, dieses Wissen ist jedoch häufig nicht festgehalten und damit nur schwer übertragbar. Diese Faktoren erschweren nicht nur die Nachfolge, sondern begrenzen oft auch das Wachstum des Unternehmens bereits viele Jahre vor einer Übergabe.Nachfolge ist vor allem UnternehmensentwicklungEine erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist deshalb weit mehr als ein rechtlicher oder finanzieller Prozess. Sie beginnt in dem Moment, in dem ein Unternehmen konsequent daran arbeitet, unabhängiger von seinem Inhaber zu werden.Wer frühzeitig Führungsverantwortung verteilt, den Vertrieb systematisch aufstellt und klare Prozesse etabliert, verbessert nicht nur die Voraussetzungen für eine spätere Übergabe. Gleichzeitig entsteht ein Unternehmen, das widerstandsfähiger, skalierbarer und langfristig erfolgreicher ist.Am Ende entscheidet deshalb nicht allein der Zeitpunkt des Verkaufs über den Erfolg einer Nachfolge. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob das Unternehmen bereits Jahre zuvor die Voraussetzungen geschaffen hat, um auch ohne seinen Inhaber erfolgreich zu bestehen. Denn der Wert eines Unternehmens bemisst sich nicht daran, wie gut es mit seinem Inhaber funktioniert, sondern wie gut es ohne ihn funktioniert.Über Sebastian Berg:Sebastian Berg ist CEO und Inhaber der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH. Innerhalb von elf Jahren entwickelte er sich vom Junior-Mitarbeiter an die Unternehmensspitze und übernahm das Beratungsunternehmen von Gründer Andreas Buhr. Als Experte für strategische Vertriebsführung begleitet er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei der nachhaltigen Transformation ihrer B2B-Vertriebsorganisationen. Weitere Informationen unter: http://buhr-team.comPressekontakt:BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbHVertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter: Sebastian BergE-Mail: info@buhr-team.comWebsite: https://buhr-team.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127281/6321599