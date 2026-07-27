DJ Nordex sichert sich neuen Finanzierungsrahmen über 2,475 Mrd Euro

DOW JONES--Der Windturbinenhersteller Nordex hat sich bei 15 internationalen Kreditinstituten ein neue Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Milliarden Euro besorgt. Der Finanzierungsrahmen mit Laufzeit bis 2031 beinhalte bessere Konditionen, erklärte das Unternehmen in Hamburg. So sänken die Finanzierungskosten für Garantien, die das Unternehmen für Windprojekte stellen muss, deutlich. Arrangiert worden hätten ihn Commerzbank, Intesa Sanpaolo und Unicredit.

Nach Bilanzstärkung, der operativen Neuausrichtung auf industrielles Leistungsniveau sowie Erreichung der selbst gesteckten Mittelfristziele markiere die Refinanzierung nun den Abschluss des Turnarounds, sagte Finanzchef Ilya Hartmann.

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July 27, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)

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