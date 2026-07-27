EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Fed lässt Zinsen unverändert



27.07.2026 / 08:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fed lässt Zinsen unverändert Von François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Sitzung im Juli unverändert lassen wird. Obwohl die Inflation weiterhin über dem Zielwert der Fed liegt - ihr bevorzugter Inflationsindikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), stieg im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % -, spricht die im Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni festgestellte Abschwächung der Inflation dafür, den geldpolitischen Kurs beizubehalten. Unsere Erwartungen: Es wird damit gerechnet, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) den Zielkorridor für die Federal-Funds-Rate bei 3,50 %-3,75 % belässt - wo er seit Dezember 2025 liegt.

Der Vorsitzende Kevin Warsh dürfte sich entsprechend seinem üblichen Kommunikationsansatz damit zurückhalten, Hinweise auf den künftigen Zinspfad zu geben. Fazit Es wird erwartet, dass der FOMC seine Verpflichtung zur Wahrung der Preisstabilität bekräftigen wird. Quelle: Bloomberg La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Erstellt am 24.07.2026. Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die von Crédit Mutuel Asset Management geäußerten Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stützen sich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Gültigkeit oder Relevanz. Herausgegeben von La Française Finance Services mit Hauptsitz in 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister unter der Nummer 18673 X regulierten Unternehmen und Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene und seit dem 11.04.2025 bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nr. 25003045 registrierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News