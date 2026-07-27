© Foto: Dall-EDie vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgt für Erleichterung an den Ölmärkten. Brent und WTI verlieren jeweils mehr als vier Prozent.Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn mit Kursverlusten auf die überraschende militärische Zurückhaltung der USA und Irans reagiert. Nachdem beide Seiten ihre gegenseitigen Angriffe über das Wochenende vorerst ausgesetzt haben, hoffen Investoren auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Die Aussicht auf eine Deeskalation ließ die Risikoaufschläge am Ölmarkt deutlich schrumpfen. Brent fiel am Montag im frühen Handel um 4,1 Prozent auf 92,12 US-Dollar je Barrel, während die US-Referenzsorte WTI 4,5 Prozent auf 84,72 US-Dollar nachgab. Zeitweise …
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