Gersthofen (ots) -Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich bereits ab 1.000 Euro an einem realen Immobilienprojekt beteiligen, ohne selbst eine Wohnung kaufen, vermieten oder verwalten zu müssen. Genau das ermöglicht die Tokenisierung. Trotzdem zögern viele Interessenten zunächst nicht wegen der Immobilie, sondern weil sie den Ablauf noch nicht kennen. Wie dieser Weg aus Sicht des Anlegers aussieht - von der ersten Projektinformation bis zur Rückführung nach Projektende, erfahren Sie hier.Immobilien gelten für viele als attraktives Anlagethema. Gleichzeitig wirken klassische Einstiege oft mit hohen Hürden verbunden: viel Kapital, viel Vorwissen und ein hoher organisatorischer Aufwand. Eine digitale Beteiligung an einem Immobilienprojekt verspricht einen anderen Zugang. Doch genau hier entstehen neue Fragen: Was bedeutet es eigentlich, einen Token zu halten? Welche Unterlagen sollte man vor einer Investition prüfen? Warum sind Registrierung und Identitätsprüfung erforderlich? Was passiert nach der Einzahlung? Und wie läuft die Rückführung nach Projektende ab? Bleiben diese Fragen unbeantwortet, entsteht schnell Unsicherheit. Viele Interessenten setzen sich deshalb gar nicht erst intensiver mit tokenisierten Immobilieninvestitionen auseinander. Denn wer den Ablauf einer Investition nicht versteht, investiert oft gar nicht erst. Es ist demnach nicht das Immobilienprojekt, das abschreckt, sondern die Unsicherheit über den Weg dorthin. "Gerade bei Kapitalanlagen entscheidet Vertrauen. Deshalb basiert unser Modell auf einer transparenten Projektstruktur, einer treuhänderischen Abwicklung und der Zusammenarbeit mit spezialisierten regulierten Partnern. Jeder Schritt folgt einem nachvollziehbaren Prozess."sagt Baris Cosguner, CEO von Grundstein InnovationWichtig ist in diesem Zuge außerdem, dass ein Investitionsprozess nicht nur rechtlich sauber, sondern auch für Anleger verständlich aufgebaut ist. "Für mich war von Anfang an klar: Wenn Menschen in Immobilien investieren, müssen sie verstehen können, was mit ihrem Geld passiert. Technologie darf niemals komplizierter sein als die Investition selbst. Deshalb haben wir Grundstein Innovation so aufgebaut, dass Transparenz nicht nur ein Versprechen ist, sondern Teil jedes einzelnen Schrittes", fügt Baris Cosguner hinzu. Als CEO von Grundstein Innovation beschäftigt sich Baris Cosguner seit Jahren mit der Digitalisierung von Immobilieninvestments und der praktischen Umsetzung tokenisierter Beteiligungen. Sein Anspruch ist es, Anlegern den Zugang zu dieser Form der Immobilieninvestition so transparent wie möglich zu gestalten.Deshalb steht bei Grundstein Innovation nicht die Blockchain-Technologie im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie eine Investition aus Sicht des Anlegers tatsächlich abläuft - von der ersten Projektinformation über Registrierung und Zeichnung bis hin zur Rückführung nach Projektende. Dabei versteht Grundstein Innovation Tokenisierung nicht als abstraktes Technologiekonzept, sondern als digitale Abbildung einer Beteiligung an einem realen Immobilienprojekt. Ziel ist es, den gesamten Investitionsprozess nachvollziehbar darzustellen, ohne dabei rechtliche Rahmenbedingungen oder wirtschaftliche Risiken auszublenden. Wie dieser Ablauf im Einzelnen aussieht, zeigt der nachfolgende strukturierte Ablauf in acht Schritten.1. Das passende Immobilienprojekt auswählenJede Investition beginnt mit einer Entscheidung - und mit einem Immobilienprojekt, das zu den eigenen Zielen und Vorstellungen passt. Über die Plattform von Grundstein Innovation, projektbezogene Informationen oder digitale Inhalte entdecken Interessenten spannende Investitionsmöglichkeiten. Bevor sie sich beteiligen, lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und zu prüfen, ob das jeweilige Projekt zur persönlichen Anlagestrategie, den finanziellen Zielen und der individuellen Lebenssituation passt. Um diese Entscheidung bestmöglich zu unterstützen, stellt Grundstein Innovation alle relevanten Projektunterlagen transparent zur Verfügung.Je nach Projekt enthalten diese Informationen unter anderem Details zur Immobilie, zur Laufzeit, zu den Beteiligungsbedingungen sowie zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Sie bilden die Grundlage für eine gut informierte und verantwortungsvolle Investitionsentscheidung und sollten daher sorgfältig gelesen werden. Wer darüber hinaus steuerliche, rechtliche oder persönliche Fragen hat, sollte sich von einer qualifizierten Fachperson beraten lassen. Denn eine gute Entscheidung beginnt mit einem sicheren Gefühl.2. Registrierung auf der PlattformIst die Entscheidung für ein Immobilienprojekt gefallen, beginnt der nächste Schritt auf dem Weg zur Investition: die Registrierung auf der Plattform. Mit der Eingabe der erforderlichen persönlichen Daten schaffen Interessenten die Grundlage für ihre Beteiligung. Die Registrierung eröffnet den Zugang zum weiteren Investitionsprozess und sorgt dafür, dass alle folgenden Schritte - von der Identitätsprüfung bis zur Zeichnung der Beteiligung - sicher, transparent und strukturiert durchgeführt werden können. So wird aus dem ersten Interesse Schritt für Schritt eine konkrete Investitionsmöglichkeit.3. Identität bestätigenMit der Identitätsprüfung wird ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Investition erreicht. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und stellt sicher, dass die Identität des Anlegers eindeutig bestätigt wird und alle regulatorischen Anforderungen für digitale Immobilieninvestitionen erfüllt sind. Auch wenn dieser Schritt auf den ersten Blick wie eine Formalität erscheinen mag, schafft er die Grundlage für einen sicheren und vertrauenswürdigen Investitionsprozess - zum Schutz aller Beteiligten. Sobald die Identitätsprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, ist der Weg frei für den nächsten Schritt: die Zeichnung der Beteiligung am ausgewählten Immobilienprojekt.4. Die Beteiligung zeichnenNach erfolgreicher Identitätsprüfung folgt der entscheidende Moment: die Zeichnung der Beteiligung. Mit diesem Schritt wird aus der sorgfältigen Vorbereitung eine konkrete Investitionsentscheidung. Mit der Zeichnung erklärt der Anleger verbindlich, sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen an dem ausgewählten Immobilienprojekt zu beteiligen. Gleichzeitig legt er den gewünschten Investitionsbetrag fest. Dessen Höhe richtet sich nach den Bedingungen des jeweiligen Projekts. Ist beispielsweise eine Einstiegssumme von 1.000 Euro vorgesehen, kann dieser Betrag als Beteiligung gewählt werden. Mit der Zeichnung wird die Entscheidung verbindlich - und der Grundstein für die Beteiligung an einem Immobilienprojekt gelegt, das den eigenen Anlagezielen entspricht.5. Den Investitionsbetrag überweisenNach der Zeichnung wird der ausgewählte Investitionsbetrag auf das vorgesehene Treuhandkonto überwiesen. Dieses ist Bestandteil des festgelegten Zahlungsablaufs. Von dort werden die Mittel entsprechend den jeweiligen Vertragsbedingungen und regulatorischen Vorgaben innerhalb der vorgesehenen Projektstruktur weitergeführt. Ihr Geld verschwindet also nicht in einem anonymen System. Es wird über den vorgesehenen Zahlungsprozess entsprechend den vertraglichen Regelungen dem Immobilienprojekt zugeordnet. So bleibt der Ablauf für Anleger nachvollziehbar.Am Beispiel einer Beteiligung von 1.000 Euro wird dieser Ablauf besonders anschaulich: Nach der Überweisung wird der Betrag entsprechend den vertraglichen Rahmenbedingungen dem jeweiligen Immobilienprojekt zugeordnet und innerhalb der vorgesehenen Projektstruktur eingesetzt.6. Den Token erhaltenMit dem Abschluss aller erforderlichen Schritte ist es geschafft: Der Anleger erhält seinen Token. Damit wird die Beteiligung am ausgewählten Immobilienprojekt auch digital sichtbar und eindeutig dokumentiert. Der Begriff "Token" wird häufig mit Kryptowährungen oder digitalen Zahlungsmitteln in Verbindung gebracht. Im Rahmen einer tokenisierten Immobilieninvestition erfüllt er jedoch eine andere Aufgabe. Er steht nicht für eine Währung, sondern bildet die vertraglich vereinbarte Beteiligung an einem konkreten Immobilienprojekt digital ab. Der Token zeigt, an welchem Projekt sich der Anleger beteiligt hat, und sorgt dafür, dass die Beteiligung eindeutig, transparent und nachvollziehbar zugeordnet werden kann. Er macht die Investition digital greifbar und bildet die Grundlage für eine moderne, sichere Verwaltung der Beteiligung.7. Die Entwicklung des Projekts verfolgenMit der Investition beginnt die gemeinsame Reise. Während der gesamten Laufzeit bleiben Anleger über die Entwicklung ihres Immobilienprojekts informiert und können dessen Fortschritt transparent mitverfolgen. Regelmäßige Projektupdates, Informationen zum Baufortschritt und weitere projektbezogene Mitteilungen geben Einblicke in die einzelnen Etappen der Umsetzung. Gleichzeitig werden alle wichtigen Schritte digital dokumentiert, sodass die Entwicklung jederzeit nachvollziehbar bleibt. So erleben Anleger, wie sich ihre Beteiligung Schritt für Schritt entwickelt - transparent, nachvollziehbar und bis zum erfolgreichen Abschluss des Projekts begleitet.8. Rückführung nach ProjektabschlussMit dem erfolgreichen Abschluss des Immobilienprojekts endet auch die gemeinsame Investitionsreise. Die Rückführung erfolgt gemäß den Bedingungen des jeweiligen Beteiligungsvertrags und richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen des konkreten Projekts. Dabei ist eine realistische Einordnung wichtig: Die Rückführung stellt weder eine Garantie noch ein Renditeversprechen dar. Wie jede Kapitalanlage sind auch tokenisierte Immobilieninvestitionen mit Chancen und Risiken verbunden. Deshalb bildet eine fundierte Entscheidung von Anfang an die beste Grundlage. Wer die Projekt- und Vertragsunterlagen sorgfältig prüft und sich umfassend informiert, schafft die Voraussetzungen, um die Investition mit einem guten Verständnis der Chancen und Risiken einzugehen.Wer ist am Investitionsprozess beteiligt?Hinter einer tokenisierten Immobilieninvestition steht weit mehr als nur die Plattform, auf der sich Anleger registrieren. Hinter jeder Investition arbeitet ein Netzwerk spezialisierter Experten zusammen. Juristen, Treuhänder, technische Dienstleister und regulierte Finanzpartner übernehmen jeweils genau den Bereich, auf den sie spezialisiert sind. Dadurch entsteht ein System, in dem Verantwortung klar verteilt ist. Entscheidend ist, dass jeder Beteiligte klar definierte Aufgaben übernimmt.- Projektentwickler: Verantwortet die Planung und Umsetzung des Immobilienprojekts.- Plattformbetreiber: Stellt die technische Infrastruktur bereit und begleitet die digitale Kommunikation mit den Anlegern.- Treuhänder: Begleitet die vorgesehenen Abläufe innerhalb der Projektstruktur.- Rechtsberater: Unterstützen rechtliche und regulatorische Prozesse.- Technische Dienstleister: Sorgen für die digitale Umsetzung der einzelnen Prozesse.Auch Grundstein Innovation arbeitet mit erfahrenen Partnern aus Deutschland zusammen. Das Zusammenspiel dieser Spezialisten sorgt dafür, dass jeder Schritt innerhalb des Investitionsprozesses nachvollziehbar umgesetzt werden kann. "Unser Ziel ist nicht nur die Digitalisierung von Immobilieninvestments. Wir möchten einen Zugang schaffen, der Immobilieninvestitionen transparenter, verständlicher und für mehr Menschen zugänglich macht, ohne dabei Sicherheit und Nachvollziehbarkeit aus den Augen zu verlieren."Ein Fazit von Baris Cosguner: "Wir verkaufen keine Token. Wir schaffen Vertrauen!"Tokenisierung wirkt auf den ersten Blick oft komplex. Wer den Investitionsprozess jedoch Schritt für Schritt betrachtet, erkennt schnell, dass sich dahinter kein undurchsichtiger Ablauf verbirgt, sondern ein klar strukturierter Prozess. Von der ersten Projektinformation über Registrierung, Identitätsprüfung und Zeichnung bis hin zur Tokenzuteilung, den Projektupdates und der Rückführung baut jeder Schritt logisch auf dem vorherigen auf.Gerade deshalb lohnt es sich, die Projekt- und Vertragsunterlagen sorgfältig zu prüfen und jede Investitionsentscheidung auf einer fundierten Informationsgrundlage zu treffen. Denn auch tokenisierte Immobilieninvestitionen bleiben wirtschaftliche Entscheidungen und sind mit Risiken verbunden. "Bei Grundstein Innovation steht nicht die Technologie im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht das Vertrauen der Menschen, die ihr Kapital in reale Immobilienprojekte investieren. Genau dabei unterstützen wir", fasst Baris Cosguner, CEO von Grundstein Innovation, zusammen.Sie möchten selbst erleben, wie eine tokenisierte Immobilieninvestition in der Praxis funktioniert? Gerne zeigen wir Ihnen den gesamten Ablauf Schritt für Schritt (http://www.grundstein-innovation.de)und beantworten Ihre Fragen transparent und unverbindlich. Denn eine gute Investitionsentscheidung beginnt immer mit einem vollständigen Verständnis des Prozesses.Pressekontakt:GSI Grundstein Innovation Deutschland GmbHE-Mail: kontakt@grundstein-innovation.deWeb: www.grundstein-innovation.deOriginal-Content von: GSI Grundstein Innovation Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182469/6321657