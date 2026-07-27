Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -In Steuerkanzleien wächst der Druck. KI soll Routinearbeiten reduzieren, Buchhaltung beschleunigen und Teams entlasten. Doch im Alltag zeigt sich schnell, warum das oft nicht funktioniert: Mandanten liefern Unterlagen auf unterschiedlichen Wegen, Belege landen in Mails, Portalen oder Ordnern, und interne Abläufe unterscheiden sich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Unter solchen Bedingungen kann KI kaum Wirkung entfalten.Wer ohne klare Struktur automatisiert, macht die Kanzlei nicht effizienter, sondern überträgt das Chaos nur in digitale Prozesse. Automatisierung beginnt nicht mit KI, sondern mit Struktur. Nachfolgend erfahren Sie, warum Kanzleien zuerst Daten, Prozesse und Zuständigkeiten ordnen müssen und weshalb KI erst dann wirklich Zeit einspart.Ohne einheitliche Prozesse stößt KI schnell an ihre GrenzenViele Steuerkanzleien verbinden Digitalisierung noch immer in erster Linie mit der Einführung neuer Software. Tatsächlich entscheidet aber nicht das eingesetzte Werkzeug über den Erfolg, sondern die Qualität der zugrunde liegenden Organisation. Denn selbst leistungsfähige KI-Anwendungen können nur mit Informationen arbeiten, die ihnen zur Verfügung stehen.In der Praxis fehlt häufig eine verlässliche Datenbasis. Dokumente werden an unterschiedlichen Orten gespeichert, Stammdaten sind nicht einheitlich gepflegt und Mandanten liefern Unterlagen über verschiedene Kanäle. Gleichzeitig existieren oft zahlreiche Einzellösungen für unterschiedliche Aufgaben, ohne dass diese sinnvoll miteinander verbunden sind. Das erschwert nicht nur die tägliche Arbeit, sondern verhindert auch eine durchgängige Automatisierung.Hinzu kommt, dass Arbeitsabläufe in vielen Kanzleien nicht einheitlich organisiert sind. Dieselbe Aufgabe wird je nach Mitarbeiter unterschiedlich erledigt, weil verbindliche Prozesse fehlen oder nie dokumentiert wurden. Für KI ist das ein Problem: Sie kann Abläufe nur zuverlässig unterstützen, wenn diese klar definiert und standardisiert sind.Automatisierung verstärkt bestehende StrukturenKünstliche Intelligenz verbessert keine fehlerhaften Abläufe. Vielmehr beschleunigt sie vorhandene Prozesse - unabhängig davon, ob diese effizient oder ineffizient organisiert sind. Deshalb bleibt der erwartete Produktivitätsschub in vielen Kanzleien aus.Ein häufiger Fehler besteht darin, neue KI-Anwendungen einzuführen, ohne zuvor die eigentlichen Herausforderungen zu analysieren. Oft wird zunächst ein Tool angeschafft, während konkrete Anwendungsfälle oder klare Ziele fehlen. Nach einer kurzen Testphase verschwindet die Lösung wieder aus dem Arbeitsalltag.Ebenso problematisch sind isolierte Insellösungen. Wenn einzelne Mitarbeitende unterschiedliche KI-Werkzeuge nutzen, diese aber nicht in bestehende Arbeitsabläufe eingebunden sind, entstehen zusätzliche Medienbrüche. Gleichzeitig wächst das Risiko, dass sensible Mandantendaten unkontrolliert verarbeitet werden. Deshalb benötigen Kanzleien klare Richtlinien für den datenschutzkonformen Einsatz von KI sowie verbindliche Standards für deren Nutzung.Erst Prozesse standardisieren, dann KI einsetzenDamit Automatisierung im Kanzleialltag tatsächlich funktioniert, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Am Anfang steht eine ehrliche Bestandsaufnahme. Welche Mandanten betreut die Kanzlei? Welche Abläufe verursachen besonders viel Aufwand? Wo entstehen regelmäßig Verzögerungen oder Fehler?Auf dieser Grundlage lassen sich Kernprozesse - etwa in der Finanzbuchhaltung, beim Jahresabschluss oder im Mandanten-Onboarding - systematisch analysieren, vereinfachen und dokumentieren. Ein schriftlich festgehaltenes Prozesshandbuch schafft dabei Transparenz und sorgt dafür, dass Arbeitsabläufe unabhängig von einzelnen Personen funktionieren.Ebenso wichtig sind klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten. Wenn eindeutig geregelt ist, wer welche Aufgaben übernimmt und welche Entscheidungen trifft, lassen sich Prozesse deutlich einfacher automatisieren. Erst wenn Daten strukturiert vorliegen, Zuständigkeiten festgelegt sind und Abläufe einheitlich funktionieren, entfaltet KI ihr eigentliches Potenzial.Struktur schafft Freiräume für BeratungWerden Routinetätigkeiten zuverlässig automatisiert, profitieren Kanzleien nicht nur von einer höheren Effizienz. Gleichzeitig entstehen Freiräume für anspruchsvollere Beratungsleistungen. Statt überwiegend administrative Aufgaben abzuarbeiten, können Steuerberater ihre Mandanten stärker bei strategischen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen unterstützen.Darüber hinaus eröffnet eine strukturierte Datenbasis neue Möglichkeiten der Analyse. Buchhaltungsdaten lassen sich beispielsweise gezielt auswerten, um wirtschaftliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen oder auf steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen. Dadurch entwickelt sich die Kanzlei zunehmend vom reaktiven Dienstleister zum proaktiven Beratungspartner.Nicht zuletzt erleichtern standardisierte Abläufe auch den Umgang mit dem Fachkräftemangel. Neue Mitarbeitende können schneller eingearbeitet werden, Wissen bleibt nicht ausschließlich in den Köpfen einzelner Beschäftigter und die Kanzlei wird insgesamt weniger abhängig von einzelnen Personen.FazitKünstliche Intelligenz ist kein Ersatz für funktionierende Kanzleiprozesse. Sie kann ihre Stärken erst dann ausspielen, wenn Daten konsistent vorliegen, Arbeitsabläufe dokumentiert sind und Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt wurden. Kanzleien, die zunächst ihre organisatorischen Grundlagen schaffen, legen damit zugleich den Grundstein für eine erfolgreiche Automatisierung. Erst dann wird KI vom viel diskutierten Zukunftsthema zu einem echten Werkzeug für mehr Effizienz und bessere Beratung.Über Ken Keiper:Ken Keiper ist Steuerberater, fachlicher Leiter von Novist, einem Coaching- und Weiterbildungssystem für Steuerkanzleien, und Inhaber einer eigenen Steuerkanzlei. Als Dozent hielt er bundesweit bereits über 500 Seminare zu Steuerrecht, DATEV und Digitalisierung. Sein Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Weiterentwicklung moderner Kanzleistrukturen. Weitere Informationen unter: https://novist.de/Pressekontakt:Novist GmbHE-Mail: info@novist.deWeb: https://novist.deOriginal-Content von: Novist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182073/6321653