FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOMERSET MINERALS LTD. 4W00 AU0000341232
AB/FROM ONWARDS 27.07.2026 08:18 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SOMERSET MINERALS LTD. 4W00 AU0000341232
AB/FROM ONWARDS 27.07.2026 08:18 CET
© 2026 Xetra Newsboard