© Foto: Dall-EDer chinesischer KI-Chipriese CXMT steigt nach seinem Börsendebut mit einem Kurssprung über 535 Prozent zum wertvollsten Unternehmen des Landes auf.Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT hat mit seinem Börsendebüt in Shanghai neue Rekorde gesetzt. Die Aktie schoss am ersten Handelstag zeitweise um 535 Prozent über den Ausgabepreis hiaus und machte das Unternehmen innerhalb weniger Stunden zum wertvollsten börsennotierten Konzern Chinas. Die Aktie notiert zuletzt bei 55,03 Yuan, nachdem sie im Rahmen des Börsengangs für lediglich 8,66 Yuan je Aktie ausgegeben worden war. Dadurch stieg die Marktkapitalisierung auf 3,7 Billionen Yuan (547 Milliarden US-Dollar). Damit überholte CXMT den …Den vollständigen Artikel lesen
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