Erster Job, eigene Wohnung, maximale Eigenverantwortung. Damit rücken zwei Fragen in den Fokus: "Wie schütze ich mich vor den finanziellen Folgen unvorhersehbarer Risiken wie Krankheit oder Berufsunfähigkeit und wie sorge ich ideal fürs Alter vor? " Der Start ins Berufsleben markiert für junge Erwachsene den Eintritt in einen neuen, spannenden Lebensabschnitt. In kaum einer Zielgruppe treffen hoher Bedarf und gute Einstiegschancen so günstig zusammen. Sie können junge Kundinnen und Kunden aktiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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