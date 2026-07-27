Der Finanzdienstleister RWS Vermögensplanung, das Sales-Tech-Unternehmen Bridge ITS und der Servicedienstleister für Konto- und Datenanalyse Fino digital intensivieren ihre Zusammenarbeit. Künftig sind Datenerfassung, Kontoanalyse und Finanzberatung unter dem Dach von RWS gebündelt. Der Hannoveraner Finanzdienstleister RWS Vermögensplanung AG hat in Zusammenarbeit mit dem Sales Tech Unternehmen Bridge ITS GmbH und dem Servicedienstleister für Konto- und Datenanalyse Fino digital GmbH eine neue digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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