Frankfurt (ots) -- Stabile Spitzenposition im Branchenvergleich: Die Deutsche Vermögensberatung ist laut Cash.-Hitliste auch 2026 der führende Allfinanzvertrieb.- Nachhaltiges Wachstum durch gezielte Investitionen: kontinuierliche Investitionen in die Vertriebsunterstützung- Klare Strategie des Familienunternehmens: Kontinuität, persönliche Beratung und konsequente Weiterentwicklung bilden die Grundlage für die führende Marktposition und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) behauptet ihre Topposition in der deutschen Finanz- und Versicherungsbranche. In der aktuellen Cash.-Hitliste 2026 ist das Familienunternehmen erneut auf Platz eins unter den führenden Finanzvertrieben Deutschlands. Im aktuellen Branchenvergleich zeigt sich, dass etablierte Vertriebe mit langfristig ausgerichteten Geschäftsmodellen weiterhin überzeugen. Kontinuierliche Investitionen in Digitalisierung, Beratung und Qualifizierung sowie eine langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie bilden die Grundlage dieser Entwicklung. "Das Jahr 2025 hat die Finanz- und Kapitalmärkte erneut vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Eine weiterhin fragile geopolitische Lage, anhaltende wirtschaftliche Unsicherheiten sowie schwankende Inflations- und Zinsentwicklungen haben bei vielen Menschen den Wunsch nach Stabilität und verlässlichen Lösungen in Finanzfragen weiter verstärkt", sagt Lars Knackstedt, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung.Langfristige Strategie als Fundament des ErfolgsDie erneute starke Bewertung ist Ergebnis einer klaren strategischen Ausrichtung. Die DVAG setzt seit Jahrzehnten auf Kontinuität, unternehmerische Weitsicht und ein langfristig angelegtes Geschäftsmodell. Als Familienunternehmen mit über 50-jähriger Geschichte stehen Stabilität, Verlässlichkeit und nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt. Langjährige Kundenbeziehungen sowie ein klar werteorientierter Ansatz prägen die Unternehmensentwicklung und sichern die Position im Markt. "Die Deutsche Vermögensberatung steht seit fünf Jahrzehnten für ein konsequent ganzheitliches Allfinanzkonzept, das Absicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau miteinander verbindet. Entscheidend dafür ist die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden sowie die tägliche Arbeit unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, die mit hoher fachlicher Qualität und großem Verantwortungsbewusstsein individuelle Lösungen entwickeln", so Knackstedt weiter.Investitionen stärken Wachstum und BeratungsqualitätEin zentraler Faktor für die positive Entwicklung ist die konsequente Investition in zentrale Unternehmensbereiche. Dazu zählen insbesondere moderne IT-Strukturen, digitale Anwendungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Vertriebsunterstützung.Besonderes Gewicht legt die DVAG auf die Qualifizierung ihrer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater: Jährlich fließen über 90 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung. Diese Investitionen bilden die Grundlage für eine dauerhaft hohe Beratungsqualität und tragen wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens bei.Digitalisierung konsequent weiterentwickeltParallel treibt die DVAG die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells kontinuierlich voran. Moderne CRM-Systeme, integrierte Plattformen sowie zunehmend auch KI-gestützte Anwendungen unterstützen die Beratungsprozesse und reduzieren administrative Aufwände. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig mehr Raum für die persönliche Betreuung der Kundinnen und Kunden zu schaffen. Dabei gilt unverändert: Digitale Lösungen unterstützen die Beratung - sie ersetzen sie nicht.Lars Knackstedt fasst zusammen: "Auch nach fünf Jahrzehnten bleiben wir klar ausgerichtet: mit einem stabilen wirtschaftlichen Fundament, konsequenter Weiterentwicklung und dem Anspruch, finanzielle Sicherheit für Generationen zu schaffen."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainNilay Bakan, Tel.: 069 2384-6379; E-Mail: Nilay.Bakan@dvag.comSvenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: Svenja. Heibel@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6321675