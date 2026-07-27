VANCOUVER, BC - 27. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) ("Copper One" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrloch MHB-37B bis in eine Gesamttiefe von 2.513 Fuß (765,9 Meter) niedergebracht wurde und dass nun die Bohrarbeiten in Bohrloch MHB-38 auf dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill ("Majuba Hill") in Pershing County (Nevada), aufgenommen wurden. MHB-38 soll eine Tiefe von insgesamt etwa 500 Fuß (152,4 Meter) erreichen. Die Analyseergebnisse aus MHB-37B stehen aus und das Bohrprogramm 2026 verläuft weiterhin nach Plan.

Abbildung 1: Standort von Bohrloch MHB-38

MHB-38 ist darauf ausgelegt, einen neu entdeckten nach Nordnordwesten streichenden Turmalin-Brekzienkörper zu erproben, der bei jüngsten Kartierungen an der Oberfläche definiert wurde. Gesteinssplitterproben aus einem Straßenschnitt entlang des interpretierten Verlaufs der Brekzie an der Oberfläche lieferten anomale Kupfer- und Goldwerte. Man rechnet damit, dass das Ziel in einer Bohrlochtiefe von rund 280 Fuß (85,3 Meter) durchteuft wird. Die Ergebnisse aus MHB-38 werden voraussichtlich dazu beitragen, die Geometrie des Brekzienkörpers und die räumliche Verteilung der Mineralisierung zu definieren - wichtige geologische Informationen für die Ermittlung zukünftiger Bohrziele und die Programmplanung.

Abbildung 2: Foto des Kerns aus 2.389 Fuß (728 Meter) Bohrtiefe mit sichtbarem Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit in der ALS-Formation sowie sekundärer Biotitalteration.

"Die Fertigstellung von MHB-37B ist ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen unseres Explorationsprogramms 2026 bei Majuba Hill", so David Greenway, President und CEO von Copper One. "Die im Bohrkern festgestellten geologischen Eigenschaften stimmen uns sehr zuversichtlich und wir freuen uns über die Aufnahme der Bohrarbeiten in MHB-38, um den Umfang und die Kontinuität des mineralisierten Systems weiter zu untersuchen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, der laut dem Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute führenden Bergbauregion der Welt, und weist nach wie vor die Eigenschaften eines großen Kupfer-Silber-Gold-Projekts auf. Nachdem MHB-37B bis in eine Tiefe von insgesamt 2.513 Fuß niedergebracht wurde, wobei die ersten 1.760 Fuß des Bohrkerns zur Analyse eingereicht wurden, und die Bohrarbeiten in MHB-38 im Gange sind, sehen wir dem Erhalt der Analyseergebnisse und der Fortsetzung unseres auf 10.000 Fuß ausgelegten Bohrprogramms entgegen. In Anbetracht dessen sowie unserer Explorationsaktivitäten bei Redonda sollte Copper One in der Lage sein, bis Ende 2026 regelmäßig über Neuigkeiten und Meilensteine bei der Exploration berichten zu können."

Abbildung 3: Chalkopyrit in der Brekzienzone bei 1.982 Fuß (604 m) in MHB-37B.

Abbildung 4: Zielzonen für das Bohrprogramm 2026: Bohrlöcher im Jahr 2026 und geplante Bohrlöcher.

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One im US-Bundesstaat Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen. Nevada erreichte im Annual Survey of Mining Companies 2022 des Fraser Institute den Spitzenplatz unter den führenden Bergbaujurisdiktionen der Welt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung des Standorts von Majuba Hill in einer stabilen, bergbaufreundlichen Region mit einer langen Geschichte der verantwortungsbewussten Mineralerschließung.

Majuba Hill ist das Vorzeige-Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt von Copper One und befindet sich im US-Bundesstaat Nevada, der im Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute als führende Bergbauregion der Welt eingestuft wurde. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und liegt etwa 70 Meilen (113 Kilometer auf dem Straßenweg) südwestlich von Winnemucca bzw. 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno. Dem Projekt kommen die hervorragende Infrastruktur, einschließlich Straßenzugang, Strom, Wasser und Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, zugute. Majuba Hill umfasst einen historischen Bergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die auch etwa 89.395 Fuß (27.248 Meter) an bis dato absolvierten historischen Bohrungen umfasst und eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration bietet. Im Zuge der Exploration konnte ein großes Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt werden, das nach wie vor zur Erweiterung offen ist. Es sind weitere Bohrungen, geologische Modellierungen und technische Studien geplant, um die Ausmaße, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu bewerten.

Durch die bisherige Exploration wurde ein großes Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem identifiziert, das für eine genauere Bewertung offen ist. Weitere Bohrungen und technische Untersuchungen sind erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und das Potenzial des Systems zu ermitteln. Es sind jedoch weitere Bohrungen, Geomodellierungen und technische Bewertungen erforderlich, um die Ausmaße, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung auf dem Projekt zu bestimmen. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer führenden Bergbauregion, und profitiert von der Größe, der Zugänglichkeit, der Infrastruktur sowie einer beträchtlichen historischen Explorationsdatenbank.

Technische Angaben und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Projekt Majuba Hill wurde von E. L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt in Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion ist Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah, was das Portfolio des Unternehmens an Kupferexplorationsassets in Nordamerika erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.copperone.com

LIKEN UND FOLGEN

https://x.com/copperonecorp, LinkedIn

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "anstreben", "können", "werden" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens, einschließlich seiner Strategie zur Steigerung der Marktbekanntheit, zur Erweiterung seiner Aktionärsbasis und zur Weiterentwicklung seiner Mineralprojekte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie derzeit vorgesehen umzusetzen, dass die allgemeinen Marktbedingungen stabil bleiben und dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital zur Unterstützung seiner Aktivitäten haben wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Kupfer, Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten, sowie Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften. Weitere Risikofaktoren werden in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85252Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85252&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA21751T1030Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.