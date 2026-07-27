Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt hatten Inflations- und Zinssorgen den Rentenmarkt belastet und die Renditen in die Höhe getrieben, so die Helaba.Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren hätten bei zeitweise 3,21% das höchste Niveau seit mehr als 15 Jahren erreicht, 2-jährige Papiere seien in der Spitze auf knapp 2,90% gestiegen. Nun dürften die Renditen wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der richtungsweisende Bund-Future habe mit den neuen Entwicklungen in Nahost und den deutlich rückläufigen Ölpreisen bereits einen Sprung nach oben gemacht, nachdem er letzte Woche bei 124,03 ein neues Impulstief markiert habe. Ein Test des bisherigen Kontrakttiefs bei 123,77 dürfte vorerst abgewendet sein. Ersten Widerstand biete der Bereich um 125,00, gefolgt vom Retracement bei 125,43. (27.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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