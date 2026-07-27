Mainz (ots) -
Woche 35/26
Sonntag, 23.08.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 Smart Shopper
Das Grill-Duell: Weber & Co. im Härtetest
Deutschland 2025
"besseresser challenge: Dubai Schokolade, Surimi-Sticks + Toblerone" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 25.08.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte
Islands Vulkane
Deutschland 2022
"Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
4.15 ZDF.reportage
Jung im Osten
Wie wir wirklich leben
Deutschland 2024
"Terra X History: Phantastischer Osten - Traumwelten der DDR" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 27.08.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF.reportage
Alltag im deutschen Knast
Deutschland 2025
"Überleben hinter Gittern: Nacktes Überleben" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6321696
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