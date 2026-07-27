Hochbaüfür 116 Eigentumswohnungen startet / Über 75 Prozent der Wohnungen verkauft, alle weiteren reserviert / Nachhaltiges Quartier im Effizienzhaus-40-Standard mit QNG-ZertifizierungDie WOHNGROUP, ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit 30 Jahren Expertise bei der Realisierung innovativer Eigentumsund Mietwohnungen, hat gemeinsam mit der Bauherrin, der Wohnpark Heisenbergstraße GmbH, den Grundstein für das Wohnquartier heise.flats in Erding gelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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