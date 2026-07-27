WUHU, China, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die im mittleren bis gehobenen Segment positionierte New-Energy-Vehicle-Marke (NEV) von Chery Auto, präsentiert den LEPAS L8 PHEV auf den internationalen Märkten. Das Modell verbindet fortschrittliche Hybridtechnologie, intelligente Fahrfunktionen und anspruchsvolles Design und setzt damit neue Maßstäbe für elegante Mobilität. Inspiriert von der Souveränität, Präzision und Widerstandskraft, mit der Spitzenmannschaften auf der internationalen Fußballbühne überzeugen, verbindet der LEPAS L8 PHEV die markentypische Designsprache "Leopard Aesthetics" mit dem LEPAS Super Hybrid-System. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das kraftvolle Performance, hohe Reichweite und ein kultiviertes Fahrerlebnis vereint - für anspruchsvolle Kunden weltweit, die Wert auf intelligente und stilvolle Mobilität legen.

Jenseits von Sieg und Niederlage haben beide Teams wahre Siegermentalität bewiesen - geprägt von Souveränität und Widerstandskraft. Genau diese Werte prägen auch den neuen LEPAS L8 PHEV, ein Modell, das mit seiner ausgewogenen Gesamtperformance bereit ist, auf der internationalen NEV-Bühne neue Akzente zu setzen.

Leopard Aesthetics - Wo Stärke auf Eleganz trifft

Im Finale trafen zwei Spielphilosophien aufeinander: Spaniens flüssiges, dynamisches Passspiel stand der kompromisslosen Defensivstärke Argentiniens gegenüber - ein faszinierendes Zusammenspiel aus Kraft und Eleganz. Genau dieses Spannungsfeld spiegelt die charakteristische Designphilosophie "Leopard Aesthetics" von LEPAS wider. Der LEPAS L8 PHEV greift die gestreckte, geschmeidige Bewegung eines Leoparden auf und verbindet natürliche Dynamik mit souveräner Eleganz zu einer unverwechselbaren Formensprache. Wie die beiden Finalisten verbindet auch das Fahrzeug zwei scheinbare Gegensätze: fließende Dynamik auf der einen und standhafte Souveränität auf der anderen Seite. "Leopard Aesthetics" steht für das harmonische Zusammenspiel von Stärke und Raffinesse - und schafft eine Designsprache, die Selbstbewusstsein und Eleganz gleichermaßen ausstrahlt.

Die markante "Leopard Avant-Garde Front Face" bildet gemeinsam mit der "Leopard Dynamic Shoulder Line" eine kraftvolle Silhouette, deren fließende Konturen Spannung und Dynamik vermitteln. Das durchgehende "Leopard Silhouette Through-Type LED Taillight" zieht im beleuchteten Zustand wie der flüchtige Schatten eines Leoparden durch die Nacht und erzeugt ein faszinierendes Wechselspiel aus Bewegung und Ruhe. Exklusive Lackierungen wie Norwegian Forest Green und Provence Purple entstehen in einem aufwendigen siebenstufigen Lackierprozess. Das Ergebnis ist eine edle, zurückhaltende Oberflächenanmutung mit unverwechselbarem Charakter. Diese zugleich fließende und kraftvolle Designsprache verleiht dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Auftritt - mit einer eleganten Präsenz, die sowohl im urbanen Umfeld als auch auf der Langstrecke überzeugt.

Auch der Innenraum führt das Zusammenspiel aus Stärke und Eleganz konsequent fort. Mit einem klassenführenden Radstand von 2.800 mm bietet der LEPAS L8 PHEV ein großzügiges Raumgefühl. Der die Passagiere umschließende Innenraum verbindet weiche, fließende Linien mit der kühlen Präzision moderner Technik. Ein aktives Beduftungssystem, die intelligente Luftqualitätsüberwachung (AQS), UV-blockierende und wärmeisolierende Verglasung, Lounge-Sitze mit "Cloud-Comfort"-Funktion und eine leise Kabine auf Kinoniveau verschmelzen zu einer Oase der Ruhe fernab des Trubels. Das Ergebnis ist ein entspanntes und souveränes Reiseerlebnis, das auf jeder Fahrt jenes Gefühl von Sicherheit und Komfort vermittelt, das auch Spitzenleistungen im Sport auszeichnet.

LEPAS Super Hybrid - Souverän unterwegs, auf jeder Strecke

Auf dem Spielfeld hat sich gezeigt: Meisterschaften werden nicht durch einen einzigen Spielstil gewonnen, sondern durch die Fähigkeit, sich jeder Situation anzupassen. Ob eine Mannschaft das Spiel kontrolliert oder unter Druck kühlen Kopf bewahrt - wahre Champions überzeugen durch Souveränität in jeder Phase der Partie. Genau dieser Philosophie folgt auch der LEPAS L8 PHEV und bietet in jeder Fahrsituation eine souveräne, ausgewogene Performance.

Angetrieben wird der LEPAS L8 PHEV vom LEPAS Super Hybrid-System. Es kombiniert einen speziell entwickelten Hybridmotor mit einem branchenführenden thermischen Wirkungsgrad von 45,79 % mit einem eigens abgestimmten Hybridgetriebe, das einen Übertragungswirkungsgrad von 97,6 % erreicht. Unter NEDC-Bedingungen ermöglicht das System einen außergewöhnlich niedrigen kombinierten Kraftstoffverbrauch von lediglich 2,38 l/100 km sowie eine Gesamtreichweite von bis zu 1.300 Kilometern. In Verbindung mit einer 40-kW-Gleichstrom-Schnellladefunktion lässt sich die Batterie während einer Kaffeepause in kurzer Zeit von 30 % auf 80 % aufladen. Ob im täglichen Stadtverkehr, auf Geschäftsreisen oder auf langen Strecken - das Antriebssystem passt sich jeder Fahrsituation nahtlos an, reduziert Reichweitensorgen und gewährleistet jederzeit ein entspanntes und souveränes Fahrerlebnis.

Umfassende Sicherheit und intelligenter Schutz - Starke Verteidigung, schnelle Reaktion

"Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften." Auch diese Meisterschaft hat eindrucksvoll gezeigt, wie entscheidend eine starke Defensive ist: Spanien kassierte während des gesamten Wettbewerbs lediglich ein Gegentor. Auch Argentiniens vielschichtiges Defensivkonzept zählte zu den stärksten des Turniers. Beide Mannschaften demonstrierten eindrucksvoll, wie entscheidend eine starke Defensive für nachhaltigen Erfolg ist. Genau diesem Anspruch folgt auch das Sicherheitskonzept des LEPAS L8 PHEV: Es schützt seine Insassen zuverlässig.

Der LEPAS L8 PHEV verfügt über eine Karosserie in Käfigstruktur mit einem hohen Anteil an hochfestem Stahl. Bis zu zehn Airbags tragen dazu bei, die Stabilität der Fahrgastzelle im Falle einer Kollision zu erhalten und alle Insassen umfassend zu schützen.

Auch die Antriebsbatterie erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Ihr dreistufiges Batterieschutzkonzept mit den Schutzklassen IP68 und IPX9K schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und Staub. Dadurch meistert der LEPAS L8 PHEV selbst anspruchsvolle Fahrbedingungen - etwa überflutete Straßen oder unbefestigte Wege - mit hoher Souveränität und schafft eine verlässliche Grundlage für sicheres Reisen.

Auch bei den intelligenten Fahrassistenzsystemen setzt der LEPAS L8 PHEV auf modernste Technologie. Das Fahrerassistenzsystem der Stufe 2 (ADAS) umfasst unter anderem eine transparente 540°-Panoramaansicht, automatisches Einparken (APA/RPA) sowie mehr als zwanzig Assistenzfunktionen, darunter Frontkollisionswarnung, Spurhalteassistent und Querverkehrsbremsassistent hinten. Diese Technologien erhöhen Sicherheit und Komfort gleichermaßen - wie eine eingespielte Abwehr auf dem Spielfeld begleiten sie jede Fahrt zuverlässig vom Start bis zum Ziel.

Jede Meisterschaft hinterlässt mehr als nur ein Ergebnis. Die junge spanische Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, wie Souveränität und Teamgeist den Unterschied machen können. Die argentinische Auswahl wiederum überzeugte mit unerschütterlichem Kampfgeist - und Lionel Messis unermüdlicher Einsatz unter Druck wurde einmal mehr zum Sinnbild für Leidenschaft und Widerstandskraft. Mit dem Schlusspfiff endet zwar das Spiel - die Reise jedoch geht weiter. Mit dem neuen LEPAS L8 PHEV verfolgt LEPAS konsequent das Ziel, elegante Mobilität auf die Straßen der Welt zu bringen.

Pressekontakt

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: wangxi23@mychery.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ffc894af-76ca-430e-bc81-57c3176de837

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7caefc54-5e3f-40af-92a4-548c28786d49

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5206c59d-8984-480f-8512-f98d636e594d