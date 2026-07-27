DJ MÄRKTE EUROPA/Risk on dank Öl - Freundlicher Wochenauftakt

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag im Plus gestartet, gestützt durch die positive Stimmung infolge einer Pause im USA-Iran-Konflikt. Die Märkte entspannen in Erwartung oder Hoffnung auf eine neuerliche Waffenruhe, heißt es am Morgen. So legt der DAX um 1,2 Prozent auf 25.405 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,0 Prozent nach oben.

Impulsgeber der gestiegenen Risikobereitschaft ist das Öl, das bei 90,20 Dollar je Barrel der Sorte Brent handelt, nachdem es in der Vorwoche zwischenzeitlich über 100 Dollar kostete. In der Folge handeln auch die Anleihen freundlich, die Renditen kommen damit unter Druck. Sollten die Energiepreise längerfristig fallen, könnte dies die Aussichten auf Zinserhöhungen durch Zentralbanken dämpfen und die Risikobereitschaft weiter verbessern. Aktien der Fluglinien steigen dank der Entwicklung am Ölmarkt, Lufthansa gewinnen 2,8, AirFrance-KLM 3,9 und Ryanair 4,4 Prozent.

US-Präsident Trump hat eine weitere Eskalation gegen den Iran vorerst gestoppt. Hintergrund sind Bemühungen, die Diplomatie zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus wiederzubeleben, sowie eine Debatte über die Auswirkungen sinkender Munitionsbestände, wie aus US-Regierungskreisen zu erfahren war. Das US-Militär stand am Freitag bereit, eine Serie von Luftangriffen auf den Iran zu starten, die bis zu zwei Wochen hätte dauern können. Trump signalisierte jedoch, dass Diplomatie wieder eine Option sei und US-Vertreter im Austausch mit dem Iran stünden.

Zudem stellen sich Investoren auf die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve in dieser Woche sowie auf wichtige Quartalszahlen von Big-Tech-Konzernen wie Apple, Microsoft, Amazon und Meta ein. Der US-Dollar schwächt sich ab, der Euro handelt wieder knapp über 1,14 Dollar. "Die entscheidende Entwicklung über das Wochenende war das Aussetzen der US-Angriffe gegen den Iran seit Ende Freitag", sagte Michael Wan, Analyst bei der MUFG Bank. "Auch wenn der weitere Verlauf schwer einzuschätzen ist, bleibt unser Hauptszenario eine schrittweise Deeskalation", fügt der Währungsexperte hinzu.

Europäische Berichtssaison startet stärker als erwartet

Die ersten Ergebnisse der europäischen Berichtssaison wertet Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, als insgesamt positiv. Nachdem rund ein Drittel der Marktkapitalisierung des Stoxx-600 Zahlen vorgelegt hat, zeichnet sich ein Gewinnwachstum von mehr als 17 Prozent ab - gut zwei Prozentpunkte über den Erwartungen zu Beginn der Saison. Zwar wurden negative Überraschungen bislang überdurchschnittlich stark abgestraft, dies sei zu Beginn einer Berichtssaison jedoch nicht untypisch und verdeutliche die hohe Bedeutung der Unternehmenszahlen für die Märkte. Aus dem Stoxx-600 legen diese Woche 202 Unternehmen Ergebnisse vor, darunter HSBC, Shell, L'Oreal, Hermes, Airbus, Schneider Electric, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Unilever, Rio Tinto und AB InBev.

Vodafone hebt Prognose wegen Safaricom-Deal an

Die Vodafone Group (+3,7%) hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben. Der angehobene Ausblick spiegelt die Konsolidierung des kenianischen Telekommunikationsanbieters Safaricom wider, nachdem die Vodafone-Tochter Vodacom ihre Beteiligung von 35 auf 55 Prozent aufgestockt hat. Die wichtige Ergebniskennzahl solle am oberen Ende des neuen Ausblicks liegen, teilte der Konzern mit.

AstraZeneca (+1,4%) hat für das zweite Quartal einen höheren Umsatz gemeldet, der auf das Wachstum im Onkologiegeschäft zurückzuführen ist. Der Konzern bekräftigte zudem sein Umsatzziel für 2030, nachdem eine klinische Studie Anfang des Monats gescheitert war.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.341,96 +1,0 61,02 6.280,94 9,5 Stoxx-50 5.470,54 +0,8 41,39 5.429,15 11,2 DAX 25.405,23 +1,2 306,23 25.099,00 3,7 MDAX 32.337,94 +1,2 372,41 27.039,42 5,6 TecDAX 3.821,02 +1,4 51,05 3.091,28 5,5 SDAX 18.395,51 +0,9 166,23 13.062,07 7,1 FTSE 10.777,84 +0,4 41,61 10.736,23 8,5 CAC 8.434,61 +0,7 62,33 8.372,28 3,5 SMI 14.437,00 +0,8 109,80 14.327,20 8,8 ATX 6.455,88 0,0 0,00 6.455,88 21,2 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 EUR/USD 1,1408 +0,4 0,0041 1,1367 1,1385 EUR/JPY 186,38 +0,1 0,1100 186,27 186,3700 EUR/CHF 0,9286 -0,2 -0,0014 0,9300 0,9298 EUR/GBP 0,8545 +0,2 0,0014 0,8531 0,8533 USD/JPY 163,37 -0,3 -0,4700 163,84 163,6800 GBP/USD 1,3347 +0,2 0,0028 1,3319 1,3339 USD/CNY 6,7659 -0,1 -0,0060 6,7719 6,7719 USD/CNH 6,7657 -0,1 -0,0059 6,7716 6,7704 AUS/USD 0,7007 +0,4 0,0028 0,6979 0,6993 Bitcoin/USD 65.401,52 +1,2 788,13 64.613,39 63.927,82 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,99 -6,0 -5,32 89,31 Brent/ICE 90,2 -6,8 -6,58 96,78 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.104,87 +1,3 52,31 4.052,56 Silber 59,76 +2,7 1,60 58,17 Platin 1.642,05 +3,4 53,51 1.588,54 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 27, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)

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