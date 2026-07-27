Die Hochtief-Aktie ist nach dem Rekordhoch bei 554 € weiter unter Druck geraten. Mit dem heutigen Rückfall unter die Unterstützung bei 442,40 € nimmt nun ein neues Verkaufssignal Form an. Bestätigt sich der Bruch, könnte sich die Korrektur zunächst bis 414 € und im weiteren Verlauf um rund -15% ausweiten. Unter 442,40 € wird es kritisch Die Hochtief-Aktie hat die Unterstützung bei 442,40 € zuletzt immer mal wieder angetestet und kippt zum heutigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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