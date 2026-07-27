Deutschlands größter Automobilkonzern kämpft weiterhin mit erheblichen Herausforderungen. Entsprechend steht die VW-Vorzugsaktie seit Monaten unter Druck. Seit Jahresbeginn hat sie rund ein Drittel ihres Wertes verloren und notiert aktuell auf einem Mehrjahrestief bei etwa 72 €. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Ist das bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit oder drohen weitere Rückschläge? China-Geschäft belastet das Ergebnis Der Halbjahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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