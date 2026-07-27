Die Xiaomi-Aktie startet mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen klettert das Papier um +7,47% auf 3,22 €. Für Auftrieb sorgen gleich zwei Meldungen: Xiaomi kündigt zwei neue Elektroautos an und profitiert als Investor vom spektakulären Börsendebüt des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Reicht das für eine nachhaltige Trendwende? Xiaomi bringt zwei neue Familien-SUVs Xiaomi-Chef Lei Jun hat für Donnerstag um 19 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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