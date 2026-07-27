Google will mit einer neuen Login-Methode die Abhängigkeit von Passwörtern reduzieren. Für die neue Option brauchen Nutzer:innen lediglich ihr Smartphone mit Kamera. Wie der Google-Login jetzt funktioniert. Zahlreiche Tech-Unternehmen wollen, dass Nutzer:innen von Passwörtern auf sicherere Methoden umsteigen. Google hatte schon 2021 angekündigt, dass die Zukunft ohne Passwörter auskommen wird. Stattdessen können Passkeys und andere Methoden schnellere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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